Somerolla pääsee monin tavoin muusikkolegenda Rauli ”Badding” Somerjoen (1947–1987) jalanjäljille. Kioskin, Badding-pysäkin ja legendan haudan lisäksi nyt myös talkoilla kunnostetulle kotitalolle voi mennä tutustumaan.

Someron Helsingintien varressa, 94 kilometriä Helsingistä ja yhdeksän kilometriä ennen Someroa, on pieni puinen kioski, joka on vetänyt kulkijoita vuosikymmeniä.

Kioski oli jo muinoin paikallisten nuorten suosittu kokoontumispaikka. Sitä piti vuoteen 1975 asti Rauli Somerjoen äiti. Perheen lapset Mailis ja Rauli olivat usein myymässä kioskissa.

Rauli Badding Somerjoki suvun kioskilla kesällä 1984. Kuva: Pertti Toukkari/Wikimedia commons

Baddingin kioskina tunnettua Somerjoki-kioskia on ylläpitänyt vuodesta 1997 lähtien Someron Yrittäjät ry.

Somerolaisnuoret Aino Kesäniemi (sisällä) ja Alma Ali-Yrkkö palvelevat Somerjoki-kioskilla tänä kesänä. Kuva: Sari Merilä

Kioskilta noin sadan metrin päässä metsän siimeksessä sijaitsee pieni puutalo, johon Somerjoen perhe muutti vuonna 1953. Muuttomatka oli niin lyhyt, että se tehtiin kävellen.

”Olin muuttaessamme hyvin nuori, mutta muistan, miten kanat kävelivät edelläni metsäpolkua pitkin vanhasta kodista uuteen kotiin”, muistelee Rauli Somerjoen sisko Mailis Niemelä.

Kävelemme kioskin viereen tehdyltä parkkipaikalta lähtevää metsäpolkua nyt lähes 70 vuotta myöhemmin.

Toukokuu on viileä, mutta linnut visertävät kevään riemua. Mietin, palasikohan Somerjoki näihin metsämaisemiin laulaessaan tynnörilinnusta, joka myös tiltalttina tunnetaan.

”Kun sammal tuoksuu kosteena, ja kevät korpeen koittaa, jos metsään kuljet, niin kuulet sen, kun tynnörilintu soittaa”.

Polun päässä, puisen portin takana avautuu pihapiiri saunarakennuksineen. Omakotitalo oli Somerjoen perheen koti, Ahola, josta Raulikin lähti maailmalle 1960-luvulla.

Viime vuosikymmenet talo on ollut Somerjokien perikunnan kesänviettopaikkana. Talo oli päässyt lähes romahduskuntoon, mutta perikunnalla ei ollut varaa sen kunnostamiseen.

”Mailis Niemelä otti yhteyttä minuun ja kertoi tilanteen. Mietin hetken ja tajusin, että eihän taloa voi päästää rappeutumaan”, kertoo somerolainen muusikko ja toimittaja Kai Merilä.

Hän kirjoitti talon korjaustarpeesta jutun paikallislehteen.

”Sain hetkessä paljon yhteydenottoja. Monet olivat valmiit auttamaan”, Merilä kertoo.

Talon sisältä lattiat ja seinät on jo uusittu. Lattian alta kannettiin ulos roskalavallinen maata, roskaa ja mätiä lautoja.

Someron kaupunki tarjosi tähän talkootyövoimaa Ecotekola-työtoimintayksiköstä. Somerolaiset rakennusalan yrittäjät Joni Tamminen ja Olli Bertling puolestaan viimeistelivät talon sisäremonttia toukokuun alussa.

”Tämä kuulosti heti siltä, että haluan olla mukana auttamassa. Baddingin musiikki on tuttua”, somerolainen Tamminen sanoo.

Somerjokien pihapiiriin pääsee tänä kesänä tutustumaan. Kotitalossa on vain kaksi huonetta. Kuva: Päivi Arvonen

Useat somerolaisyritykset ja yksityishenkilöt ovat lahjoittaneet kunnostustöihin materiaaleja ja aikaansa.

Mailis Niemelä kertoo, että veljen mielikuvitus oli rajaton.

”Rauli keksi leikkikaluja vaikkapa säilykepurkeista, jotka toimivat auton lavoina. Sitten hän etsi autojen hytin muotoisia kiviä ja antoi jokaiselle autolle ja liikennöitsijälle nimen”, Niemelä muistelee.

”Tai oksa, joka oli repäisty niin, että se näytti nokalta, oli palokärki. Ja palokärjen nimi löytyi virsikirjasta: Hemminki Maskulainen.”

”On mukava nähdä, mistä kaikkialta Raulia tullaan muistelemaan.”

Linnut, luonto ja maaseutu olivat teemoja myös Baddingin monissa kappaleissa. Niistä esimerkiksi Paratiisi ja sen kohta ”Maalle meidän landelle” on omittu myös Someron matkailumainontaan.

Baddingin kotitalon pihapiiriin saa pistäytyä kuka tahansa aina silloin, kun Somerjoki-kioskin parkkipaikalla olevassa kyltissä on näkyvillä teksti ”Tervetuloa”.

”Talon päädyn postilaatikossa on vieraskirja, muistakaa kirjoittaa siihen! On mukava nähdä, mistä kaikkialta Raulia tullaan muistelemaan”, Niemelä sanoo.

Talolla järjestetään koronavirustilanteen salliessa yleisöopastus ainakin Somerjoen syntymäpäivänä 30. elokuuta.

Badding-kioski on kesäaikaan avoinna joka viikonloppu.

”Kioski saa tänä kesänä omatoimikaasugrillin, jossa voi paistaa kioskista ostamansa grillimakkarat”, kertoo Someron yrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Wiskari.

Kioskista voi ostaa muun muassa jäätelöä, limsaa, tikkunekkuja ja kahvia. Myynnissä on myös Badding-fanituotteita.

”Kesän uutuus on kotona leivottu ”Paratiisi-pulla” sekä somerolaista yrtti-ihanuutta sisältävä suolainen piirakka. Ne aloittavat matkansa suositummaksi kuin Savonlinnan torin kuuluisa lörtsy”, Wiskari mainostaa.

Parkkipaikan infotaulun äärellä voi syventyä Baddingin elämään ja uraan.

Kioskin läheisyydessä on pöytiä ja penkkejä sekä ulkohuussi, joka on avoinna silloin kuin kioskikin. Parkkipaikan infotaulun äärellä voi syventyä Baddingin elämään ja uraan.

Kioskissa palvelevat kesätöissä somerolaisnuoret Aino Kesäniemi ja Alma Ali-Yrkkö.

”Baddingin musiikkia olen kuunnellut paljon ja olin mukana kesällä 2017 tanssijana Someron Esakallion Badding-musikaalissa. On mukavaa, kun on suhde Baddingin musiikkiin, joka soi kioskin kaiuttimista aina kioskin aukioloaikoina”, Aino Kesäniemi kertoo.

Badding-nostalgiareitti jatkuu kotitalolta ja kioskilta Somerolle.

Kaupungin keskustan pääkadun, Joensuuntien, varrella Kiiruun puistossa on kesästä 2015 lähtien seissyt Badding-pysäkki.

Nimestään huolimatta pysäkki ei ole linja-autoliikenteen käytössä vaan se on muistomerkki, josta on tullut suosittu selfiekohde Badding-faneille. Muistomerkissä on pysäkki katoksineen ja penkkeineen sekä rokkaava, sinkitystä teräksestä tehty Badding-hahmo.

Baddingin muistomerkin ovat suunnitelleet kuvanveistäjä Seppo Manninen ja graafikko Heikki Paakkanen. Kuva: Päivi Arvonen

Pysäkki on oiva paikka kuunnella vuonna 1982 ilmestyneen Rakkaudella Raulilta -albumin Bussi Somerolle -kotiseutukappaletta. Siinä mainitaan monia edelleen toimivia paikkoja, kuten keskustassa Sepäntiellä sijaitseva ravintola Hämeenportti sekä suosittu tanssilava Esakallio, joka oli Somerjoen ensimmäisen The Five Yes -yhtyeen ensimmäisiä esiintymispaikkoja.

Baddingin hengessä voi fiilistellä myös kesäravintola Böndessä (Joensuuntie 8) Badding-julistein somistetussa nurkkauksessa.

Badding-kierroksen päätepiste on suomalaisen rockin uranuurtajan viimeinen leposija. Vuonna 1987 vain 39-vuotiaana kuollut Rauli Somerjoki on haudattu Someron hautausmaalle (Kirkkotie 1).

Vain 39-vuotiaana kuollut Rauli Somerjoki on haudattu Someron hautausmaalle. Kuva: Päivi Arvonen

Hauta löytyy vanhalta hautausmaalta, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin kohdalta lähtevältä käytävältä. Sijainti on merkitty numerolla 3 siunauskappelin infotauluun.

Hautakiven päällä on vaaleanpunainen enkeli, joka toinen siipi murtuneena muistuttaa elämän rosoisuudesta ja hauraudesta.

Badding-kioski sijaitsee osoitteessa Helsingintie 920, Somero. Se on avoinna: 30.5.–14.6. la–su klo 11–17, 18.6.–2.8. to–su klo 11–17 ja 8.8.–30.8. la–su klo 11–17. Isot seurueet voivat tilata ostoksensa ennakkoon puhelimitse numerosta 044 977 5049.