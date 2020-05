Silloin tällöin pitkillä matkoilla joutuu ramppaamaan lääkärissä. On ollut pitkittynyttä yskää, ruokamyrkytystä, kuumetta ja tulehtuneita haavoja.

Hoitoja on aina yhdistänyt yksi asia: holtittomat antibioottikuurit.

Keltanokkana Intiassa valitin turistiripulia. Tohtori kirjoitti jotain paperinpalaan. Oli myöhä, joten kyselin päivystävää apteekkia.

Kiskan ukko kehotti ostamaan samaan rahaan vielä Diapamia ja Viagraa.

Sote-palveluntuottajan henkilökunta ei salannut, että minua pidettiin tyhmänä: sain ohjeen kävellä lappuineni lähimmälle kioskille.

Kiskan ukko antoi annosteluohjeen lottokuponkien ja tupakka-askien myyskentelyn lomassa, ja kehotti ostamaan samaan rahaan vielä Diapamia ja Viagraa.

Jo vuonna 2014 Maailman terveysjärjestö WHO varoitti, että antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen terveysuhka.

Mikrobilääkkeillä läträäminen on johtanut siihen, että resistentit eli antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit tappavat vuosittain 700 000 ihmistä – siis enemmän kuin koronavirustauti on toistaiseksi tappanut.

Jos mitään ei tehdä, superbakteerien on ennustettu aiheuttavan joka vuosi 10 miljoonaa kuolemaa vuoteen 2050 mennessä.

Maailman lääkärit, potilaat ja apteekkarit ovat alkaneet jo skarpata, vaikka lääkäriystävieni mukaan Suomessakin on yhä ihmisiä, jotka ilmestyvät vastaanotolle vaatimaan antibioottia kärsittyään kaksi päivää nuhakuumeesta.

Suurtuotannossa eläimiä lääkitään koko ajan, vaikka ne eivät edes olisi sairaita.

Akuutein ongelma on nyt lihantuotanto.

Tuotantoeläimet saavat kolme kertaa enemmän antibiootteja kuin ihmiset, ja nykykehityksellä käyttö tulee kasvamaan 50 prosenttia. Suurtuotannossa eläimiä lääkitään koko ajan, vaikka ne eivät edes olisi sairaita.

Euroopassa koronavirus on jyllännyt etenkin Italiassa ja Espanjassa. Molemmissa on paljon antibioottiresistenssiä – ja doupattuja eläimiä. Lombardia on Italian sianlihateollisuuden keskus.

Suomessa asia on hyvin hallinnassa: antibiootteja antaa vain eläinlääkäri sairaille eläimille, ja määrät ovat EU:n pienimpiä. Silti meille tuotiin viime vuonna kymmeniä miljoonia kiloja antibioottilihaa ulkomailta.

Jos nyt sopisi kahta asiaa toivoa: kaikille antibioottilihoille hirveä haittavero ja niiden myyjille häpeätarra otsaan. Ja EU-koronatuet pitää sitoa siihen, että lihantuottajat lopettavat tämän mielettömyyden.

Kyseessä voi olla paljon koronapandemiaa suurempi uhka paitsi nykyaikaiselle terveydenhoitojärjestelmälle, koko planeetan ruuantuotannolle.

Kirjoittaja on toimittaja, tv-tuottaja ja Madventures-matkailija, joka on kirjoittanut ruokaa käsitteleviä tietokirjoja ja tv-sarjoja.