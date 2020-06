Yksi Liesjärven suosituimmista reiteistä on Kyynäränharju, jonka varrella voi ihailla kapean kannaksen molemmin puolin järvimaisemia.

Vihreät sammalmättäät ja puiden lomasta siivilöityvä aurinko luovat metsään satumaisen tunnelman. Sammalkumpareet kutsuvat luonnon nojatuoleina, mutta kansallispuistossa on paras pysyä polulla, jotta luontoon jäisi mahdollisimman vähän jälkiä.

Sinisin neliöin merkitty, alueen harvinaisen asukkaan eli pohjantikan mukaan nimetty polku vie Pitkäkärkeen. Metsän reunustamalla niityllä laiduntaa kaksi kyyttö- eli itäsuomenkarja-lehmää vasikoineen.

Lehmät suojelevat vasikoitaan tarkoin, joten alkukesästä ne viihtyvät kaukana polulta, loppukesästä ne tulevat tervehtimään kansallispuistossa kulkijoita.

Syvemmällä metsässä maisema on kuin hirmumyrskyn jäljiltä kaatuneine ja lahonneine puunrunkoineen. Polulta puut on sahattu kulkemisen helpottamiseksi, muutoin metsä on täysin luonnontilainen ja koskematon ikimetsä.

Metsän puista noin puolet kaatui vuoden 2011 joulukuussa Tapaninmyrskyssä.

Liesjärven kansallipuisto on perustettu jo vuonna 1956.

Lahopuiden koloissa viihtyvät monet kolopesijälinnut kuten palokärki ja käpytikka. Liesjärvellä voi nähdä myös luonnontilaisissa metsissä viihtyvän pohjantikan.

Viiden kilometrin pituinen Pohjantikan polku on melko haasteellinen. Polku on välillä pelkkää muhkuraista juurakkoa tai kivikkoa. Jalkaan kannattaa valita tukevat ja kosteutta kestävät kengät.

Helppokulkuinen ja lyhyt reitti on Ahonnokan luontopolku, joka vie kalliolle sykähdyttävän järvimaiseman äärelle. Reittiin voi yhdistää punaisella merkityn kolmen kilometrin mittaisen Punatulkun kierroksen, joka on huomattavasti Pohjantikan reittiä helppokulkuisempaa maastoa.

Reiteillä on penkit parissa kohdassa, ja lisäksi polun varrella on levähtämiseen sopivia puunrunkoja tiheästi.

Toukokuun viimeisellä viikolla poluilla oli vain muutamia kulkijoita. Jos kesällä haluaa välttää mahdollisia ruuhkia, kannattaa olla liikkeellä varhain aamulla tai myöhään valoisassa suvi-illassa.

Silloin polulla voi tulla vastaan etenkin Ahonnokassa usein paljasjaloin metsän tunnelmasta nauttiva Outileena Uotila. Hän on samoillut näissä metsissä jo lähes 30 vuotta.

Uotila esittäytyy Korteniemen tilan emäntänä ja perinnetätinä. Viralliselta titteliltään hän on Metsähallituksen asiakasneuvoja.

Outileena Uotila emännöi Korteniemen perinnetilaa.

Uotila tekee maatalon töitä 1900-luvun alun menetelmin. Tuolloin Korteniemi oli metsänvartijan tila. Korteniemi avautui yleisölle vuonna 1998, kaksi vuotta sen jälkeen kun talon viimeiset asukkaat muuttivat pois.

”Korteniemi on osa kansallispuistoa. Pihapiiriin saa tulla vaikka juhannusyönä. Opastuksia järjestetään lisämaksusta, mutta muu tutustuminen on ilmaista”, Uotila kertoo.

Korteniemen kesän eläinasukkaisiin kuuluvat kyyttöjen lisäksi parikymmentä suomenlammasta, kaksi Alhon kannan maatiaiskanaa ja kukko sekä kaksi suomenhevosta.

Kansallispuistossa laiduntaa suomenlampaita.

Uotilan vastuulla on eläintenhoidon ja maanviljelyksen lisäksi vieraiden opastaminen.

”Työtä riittää, sillä avustan myös 1800- ja 1900-lukujen taitteesta peräisin olevien rakennusten uusimisessa”, Uotila sanoo.

Seudulla on asuttu jo kivikaudella. Liesjärven kansallispuiston alueelta on löydetty jäänteitä kivikautisesta asumisesta. Korteniemen metsänvartija toimitti aikanaan kivisiä työkaluja Kansallismuseoon.

Vuonna 1956 kansallispuistoksi perustettu Liesjärvi on yksi Suomen vanhimpia kansallispuistoja. Ahonnokan aarniometsäalue on suojeltu jo 1920-luvulla.

Lisätietoja Liesjärven kansallispuiston reiteistä, lähtöpisteistä, pysäköintialueista, kuivakäymälöistä, tulentekopaikoista, telttailualueista, laavuista ja kodista sekä vuokratuvista: www.luontoon.fi/liesjarvi/ Tupia (Hyypiön ja Peukaloisen kämpät) vuokraa Metsähallitus: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/tuvat/vuokratuvat/etela-suomi/ ja puh: 020 692424. Liesjärven reiteillä on useita lähtöpisteitä. Ahonnokan, Punatulkun ja Pohjantikan reitit lähtevät Korteniemen perinnetilalta, osoite Korteniementie 270, Liesjärvi, Tammela.