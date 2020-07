Jaakko Virtasen ja Terhi Pajusen perheelle asuntovaunu on kuin toinen koti. Leiristään he ovat kehittäneet todellisen lomalukaalin, josta löytyy niin oma sauna kuin karaokekoppikin.

Tilaajille

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Sastamalan Tervakallion leirintäalue on täyttynyt karavaanareista.

Osa on vasta pysäköinyt vaununsa ja on pystyttämässä terassia ja telttojaan auringon paahtaessa kirkkaalta taivaalta. Tunnelma on kuin kesän ensimmäisenä päivänä.