Se on kuin teltta, mutta pingotettuna ilmaan kolmen puun väliin. Oikeastaan se on vähän kuin katettu riippumatto, paitsi että se on vakaampi, ja siihen mahtuu yöpymään kerralla kolmekin ihmistä.

Kyseessä on tentsile. Teltan tai riippumaton sijaan tentsilestä voi puhua puumajoitteena.

Ensimmäiset tentsilet tulivat myyntiin kolmen kappaleen eränä vuonna 2013, ja suomalainen Tony Tavi osti niistä yhden.

Hän testasi puumajoitetta Suomessa ja innostui uudesta keksinnöstä niin, että liittyi mukaan kehittämään tuotetta sekä sen ympärille perustettua puumajoitematkailun kansainvälistä kattojärjestöä Tentsile Experience Campia. Majoitusasioiden lisäksi kattojärjestö myös myy puumajoitteita yksityishenkilöille ja majoituspalveluiden tarjoajille.

”Suomi on ehkä maailman paras paikka tälle, koska meillä on tilaa, puita ja luonnossa majoittumisen mahdollistavat jokamiehenoikeudet”, Tavi sanoo.

Tällä hetkellä Suomessa on lähemmäs 20 tentsile-kohdetta,joista suurin osa kuuluu kattojärjestöön.

Tentsile-majoituspaikkojen yhteydessä on usein myös muuta liiketoimintaa, esimerkiksi maastopyöräilyä, maatila- tai luontopolkukierroksia ja saunomista.

Tentsile-majoittumisen ajatuksena on yöpyä ulkona niin, että siitä jää mahdollisimman vähän jälkiä luontoon.

Puumajoitteet kiinnitetään puihin puunsuojilla, joilla vältetään runkojen vaurioituminen. Jokainen matkailija on itse vastuussa omien jälkiensä siivoamisesta, ja roskien käsittelylle annetaan majoittumisen yhteydessä ohjeet.

Lisäksi viralliset tentsile-leiripaikat pyritään sijoittamaan jo valmiin infrastruktuurin äärelle, jotta niitä varten ei ole tarvetta raivata luontoa.

Tavi sanoo, että ekologiset arvot ovat tentsile-harrastuksen ytimessä.

Jokaista Tentsile Experience Camp -sivustolta varattua yöpymistä kohden istutetaan kolme ja jokaista myytyä tentsilea kohden 20 puuta.

”Meillä on sellainen ajatus, että mitä enemmän puista riippuu ihmisiä, sitä vaikeampi niitä on kaataa.”

Koska tentsilen ripustaminen ei vaadi alleen tasaista tai kuivaa maastoa, sen voi Tavin mukaan sijoittaa sellaisiin paikkoihin kalliolla tai metsässä, joissa esimerkiksi telttailu ei ole mahdollista.

Kahden ja puolen tonnin kuorman kestävillä sidontaliinoilla kolmeen puuhun pingoitettava tentsile on vakaampi kuin perinteinen riippumatto. Se kuitenkin reagoi kun siinä liikkuu, ja siksi tentsilessa kannattaa edetä ryömien tai kontallaan.

Tavi kertoo, ettei tentsilea ei ole tarkoitus ripustaa erityisen korkealle. Siksi siihen nousemiseen ei yleensä tarvita apuvälineitä, mutta hyvistä käsivoimista on hyötyä.

Puumajoitteen esteettömyys puolestaan riippuu siitä, millaiseen maastoon se on sijoitettu.

Lisensoitujen Tentsile Experience Camp -kohteiden kävijäryhmät vaihtelevat Tavin mukaan sen perusteella, missä päin Suomea kohteet sijaitsevat.

Pääkaupunkiseudun kohteet, Vallisaari ja Nuuksio, ovat etenkin kansainvälisten vieraiden suosiossa, Saaristomeren kansallispuiston alueella ja Sauvon Grelsbölessä kävijät taas ovat usein paikallisia Turun lähiseuduilta.

Unescon maailmanperintökohteisiin lukeutuva Verlan ruukkialue Kouvolassa puolestaan vetää Repoveden kansallispuistoon saapuneita kävijöitä.

Majoitustapa sopii myös lapsiperheille, ja erityisesti Nuuksion kohde on heidän suosiossaan.

”Siinä on sellainen safe danger -jännitys arjessa”, Tavi sanoo.

Taville itselleen tentsilen viehätys perustuu sen antamaan mahdollisuuteen päättää itse, missä nukahtaa ja missä herää.

”Se näkymä on tärkein. Tämä on hyvin visuaalinen tapa viettää aikaa luonnossa, ja maiseman voi päättää itse”, hän sanoo.

6 suomalaista tentsile-kohdetta:

Tentsile Experience Camp Verla

Vanhan puuhiomon ja paperitehtaan alue Verlassa tarjoaa mahdollisuuden yöpyä puussa yhdessä Unescon maailmanperintökohteessa. Kymijoen vesistön rannalla sijaitsevassa kohteessa voi tutustua alueen monipuoliseen luontoon, Verlankosken niskassa sijaitseviin luolamaalauksiin sekä Verlan tehdasmuseoon.

Tentsile-leiripaikka sijaitsee yläjuoksulla lähellä luolamaalauksia, ja yöpyjien käytössä on uittotupa, tulipaikka, telttasauna ja kuivakäymälä. Makuupussi ja pyyhkeet eivät kuulu pakettiin.

Unescon maailmanperintökohde Verla, Kouvola

Verlantie 293, Verla

Tentsile Experience Ecocamp Nuuksio

Suomen ensimmäinen virallinen Tentsile Experience Camp sijaitsee Nuuksion kansallispuistossa, Haltian luontokeskuksen yhteydessä. Tähtitaivaan alla yöpymiseen voi yhdistää omavalintaisesti liikkumista Nuuksion vaihtelevassa luonnossa merkityillä luontopoluilla tai uimista järvessä.

Lisäksi majoitukseen kuuluu esimerkiksi pääsylippu Haltian pää- ja erikoisnäyttelyyn, aamiainen Haltian ravintolassa, makuupussit, -lakanat ja pyyhkeet sekä sisä-wc ja -suihku. Majoituspakettiin voi halutessaan lisätä myös kanootti- tai fatbike-vuokrauksen ja opastetun retken katsomaan auringonnousua.

Nuuksiontie 80, Espoo

Petäys Lakeland Resort

Vanajanveden rannalla sijaitsevassa majoituskeskuksessa voi halutessaan varata perinteisen hotelliyön sijaan yöpymisen myös tentsilessa. Järvimaisemien lisäksi Petäys tarjoaa monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja frisbeegolfista ja SUP-lautailusta polkuveneilyyn.

Majoituspakettiin sisältyy muun muassa iltasauna, hotelliaamiainen sekä makuupussit, -lakanat ja pyyhkeet. Lisäksi hintaan kuuluu myös kahden hengen hotellihuone, mikäli yöpyjä haluaakin sisätiloihin.

Petäyksentie 35, Tyrväntö

Tentsile Home Gamp Ivalo

Ivalossa aurinko ei laske yölläkään ennen heinäkuun loppua, joten tentsile-yöpyjä pääsee kokemaan yöttömän yön luonnon ollessa täydessä loistossaan – kokemus, josta Etelä-Suomessa lomaileva voi vain haaveilla.

Forrest Gamp Lapland sijaitsee vanhalla Ivalojoen törmällä, noin 10 kilometrin päässä Ivalosta. Majoituspakettiin sisältyy muun muassa ammattimainen opastus sekä itse leiriytymispaikalle että valitulla päiväretkellä, mahdollisuus saunoa hirsisaunassa, aamiaiset sekä yöpymistarvikkeet. Leiriytyjien käytössä on myös polkupyörät sekä kanootit viereisellä järvellä melomiseen.

Inari

Tolosentie 110, 99800 Ivalo

Kommee Kurjen puumajoitus

Aivan Hanhijärven luonnonsuojelualueen laidalla sijaitsee Kommeen Kurjen majatalo, jonka yhteydessä löytyy myös yhden seurueen mentävä tentsile-majoitus. Hanhijärven hetteiköllä viihtyy niin kurkia, käkiä kuin erilaisia pikkulintuja, joten yöpymistä säestää monipuolinen lintujen laulukonsertti.

Majoitukseen sisältyy muun muassa pieni eväskori, wc-tilat, nuotiotarvikkeet nokikahvipannuineen sekä makuualustat. Makuupussi ei kuulu pakettiin. Kommeen Kurjen tentsilen voi varata myös päiväkäyttöön esimerkiksi meditointia tai luonnon tarkkailua varten kolmen tunnin ajaksi.

Houhajärventie 194, Sastamala

Tentsile Experience Ruissalo Spa

Ruissalon luonnonsuojelualueella sijaitsevan Ruissalon kylpylän vieressä sijaitsevilla kallioilla voi nykyään yöpyä, sillä kylpylä on laajentanut majoitusvaihtoehtojaan myös tentsile-puumajoitteisiin. Kallioilta on ainutlaatuinen näkymä suoraan Airistolle. Ruissalon saarelta löytyy niin luontopolkuja, grillipaikkoja kuin useampi uimarantakin.

Yöhön tähtitaivaan alla saa yhdistettyä elementtejä myös perinteisestä kylpylälomasta, koska yöpymisen hintaan kuuluvat kylpylän ja kuntosalin käyttö sekä hotelliaamiainen. Myös makuupussi, -alusta ja tyyny kuuluvat pakettiin.

Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku