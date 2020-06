Kotkaa kutsutaan Suomen puistopääkaupungiksi, sillä kaupungin puistot ovat keränneet useita palkintoja. Kotkassa on kymmenkunta puistoa, joista jokainen on omanlaisensa. Kuvassa olevan Karhulan Jokipuiston erikoisuus on lummelampi, jossa kasvaa värikkäitä jalolumpeita.