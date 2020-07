Sørengan ilmainen meriuimala on hyvin suosittu etenkin lämpiminä kesäpäivinä.

Vielä muutama vuosikymmen sitten Oslo oli melko ankea tuppukylä, jonka houkutukset matkailijoille olivat lähinnä viikinkilaivat ja Holmenkollen.

Sittemmin Norjan pääkaupungista on kehittynyt kiehtova sekoitus urbaania kaupunkikulttuuria ja luonnon läheisyyttä. Se on eksoottinen, mutta silti turvallinen ja lähellä. Lentomatka Helsingistä Osloon kestää runsaan tunnin.

Viikinkikaupungissa pärjää kouluruotsilla tai englannilla. Rahaa tosin palaa runsaasti, sillä Norjan hintataso on noin 40 prosenttia korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

Matkailijan kannattaa myös muistaa, että sunnuntai on yhä arvossaan Norjassa. Tavaratalot ja isot kaupat ovat sunnuntaisin kiinni.

Oslon keskusta on niin pieni, että reipas kävelijä pääsee jalan paikasta toiseen. Oslossa on myös hyvin toimiva julkinen liikenne. Lisäksi tarjolla on runsaasti kaupunkipyöriä ja potkulautoja sekä hyvät pyörätiet.

Norjalaiset suhtautuvat sääntöihin suomalaisia rennommin, joten kävelyteillä tapaa pyöräilijöitä. Jalankulkijat loikkivat kaduilla usein punaisia liikennevaloja päin.

Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin johtaja Pauliina Gauffin edistää työkseen Suomen ja Norjan välistä kulttuurivaihtoa.

Instituutilla on ollut lukuisia menestyksekkäitä hankkeita sekä Oslossa että muualla Norjassa.

Gauffin esittelee omia Helsingin Sanomien pyynnöstä omia Oslo-suosikkejaan suomalaisille lukijoille. Oslo on ollut hänen kotikaupunkinsa jo 17 vuoden ajan.

Oslossa on useita puistoja, joissa luonto on lähellä.

Ydinkeskustassa on monia näkemisen ja kokemisen arvoisia uutuuksia.

Sellainen on esimerkiksi oopperatalon kupeessa sijaitseva uusi pääkirjasto Deichman Bjørvika, joka avautui kesäkuun puolivälissä.

”Norjalaisten arkkitehtitoimisto Lund Hagem Arkitekterin ja Atelier Oslon suunnittelema kirjasto herätti jo ensimmäisinä aukiolopäivinään suurta kiinnostusta ja ihastusta”, Gauffin sanoo.

”Oslon Oodi” on ilmainen ja sopii koko perheen kohteeksi.

Ilmaiseksi pääsee tutustumaan myös Oslon oopperataloon.

”Norjalaisen Snøhetta-arkkitehtitoimiston suunnittelema Oslon maamerkki tekee vaikutuksen sekä sisältä että ulkoa. Sisätiloissa on muun muassa taiteilija Olafur Eliassonin teos, joka koostuu geometrisista, origamimaisista valopaneeleista. Talon katolla pääsee kävelemään ja katselemaan Oslon merimaisemaa”, Gauffin kertoo.

Kivenheiton päässä Bjørvikassa on erikoinen tötterö, uusi Munch-museo, joka avataan myöhemmin tämän vuoden aikana.

Taidemuseossa on esillä norjalaistaiteilija Edvard Munchin maalauksia.

Museossa riittää ihmettelemistä rakennuksen ulkopuoleltakin. Vuonon pohjukasta löytyy Stasjonsallmenningen-aukio, jonka katutasosta nousevat suihkulähteet kutsuvat lapsia vesileikkeihin.

Munch-taidemuseo avataan myöhemmin tämän vuoden aikana. Museossa on esillä norjalaistaiteililja Edvard Munchin teoksia.

Oopperatalon läheltä pääsee kävelysiltaa pitkin Sørengaan, joka oli vielä parikymmentä vuotta sitten konttisatama.

Nyt paikalla sijaitsee asuntoalue. Tekoniemen kärjestä löytyy huippusuosittu Sørenga sjøbad -meriuimala, sekin ilmainen, mutta kesäkuumalla usein täpötäynnä väkeä.

Sørengan vastarannalla on kulttuuriareena SALT, joka koostuu pyramidimaisista rakennelmista.

”Niitä on käytetty Norjan rannikolla perinteisesti kalan kuivaamiseen. SALTin rakennelmat on suunnitellut suomalainen, Norjassa asuva arkkitehti Sami Rintala. Areenalla on ohjelmaa konserteista teatteriesityksiin ja taideprojekteihin. Saunojakin löytyy”, Gauffin sanoo.

Oslossa pääsee myös saunomaan.

Kun ydinkeskusta on nähty, Gauffin houkuttelee kauemmas.

Oslon paraatikatu Karl Johans gate, joka vie päärautatieasemalta kuninkaan linnalle ja sitä ympäröivään puistoon, kannattaa kävellä päästä päähän ainakin kerran.

Sen jälkeen voikin suunnata ydinkeskustasta eri kaupunginosiin, vauraimmasta lännestä monikulttuuriseen itään.

”Kaupunginosat ovat hyvin erilaisia, ja kaikissa niissä on omanlaisensa tunnelma”, Gauffin sanoo.

Oslon läpi kulkeva Akerselva-joki on perinteisesti jakanut kaupungin länsipuolen ökyosiin ja itäpuolen työläiskortteleihin.

Viime vuosina itäpuolelle on syntynyt eräänlainen Kallio-ilmiö ja erityisesti Grünerløkkan, Kampenin, Tøyenin ja Vålerengan kaupunginosat vetävät väkeä sekä asumaan että viettämään vapaa-aikaa.

Keskustasta löytyvät myös idylliset kujat Damstredet, Telthusbakken ja Kjærlighetsstien, joita ympäröivät 1800-luvun alun pienet puutalot puutarhoineen.

Itäpuolella sijaitsee myös Gauffinin oma suosikki, Oslon kasvitieteellinen puutarha, Botanisk hage Tøyenissä.

Kyseessä on hienosti hoidettu kaupunkilaisten oma puutarha, joka tekee Gauffinin mukaan vaikutuksen keväästä loppusyksyyn saakka.

Keskellä puutarhaa on viihtyisä kahvila Handwerk. Sieltä saa muun muassa perinteisiä norjalaisia svelejä, jotka muistuttavat makeita pannukakkuja tai ohukaisia. Niitä syödään norjalaisen ruskean juuston (brunost) ja hillon kanssa.

Puutarhan alueella sijaitsee myös luonnontieteellinen museo ja uusi, juuri avattu Klimahuset, ilmastotalo.

Länsipuolen perinteisin kohde on Frognerparken eli Frognerin puisto, jossa on yli kaksisataa Gustav Vigelandin veistosta alastomista ihmisistä. Kukkaihmisille puisto tarjoaa Norjan suurimman ruusukokoelman.

Suositussa Frognerin puistossa on esillä yli kaksisataa Gustav Vigelandin tekemää patsasta.

Kun urbaani-Oslo alkaa väsyttää, on aika lähteä luontoon – sitäkin Oslossa riittää. Gauffin suosittelee kävelemään esimerkiksi Akerselva-joen vartta pitkin. Joen alajuoksun vanhoista teollisuusrakennuksista löytyy vireää kulttuuritarjontaa.

”Tai sitten voi suunnata merelle, Oslon edustan saarille, kuten Hovedøya ja Gressholmen. Niihin pääse keskustasta lautoilla paikallisliikennelipuilla”, Gauffin toteaa.

Yksi vaihtoehto on suunnata kaupungin ylle. T-banella eli metrolla ylös, Holmenkollenilta eteenpäin Oslon huipulle Frogner­seterille.

Hiukan yli puoli tuntia kestävä T-banematka on jo itsessään hieno maisemaelämys. Frognerseteriltä on hienot maisemat koko kaupungin ylle. Aueella on myös hyvät ulkoilumahdollisuudet.

”Mikäli Frognerseterillä vierailee talvella lumiseen aikaan, kannattaa ehdottomasti vuokrata paikan päältä vanhanaikainen kelkka ja testata kahden kilometrin pituinen kelkkamäki «Korketrekkeren», jossa vauhtia ei puutu”, Gauffin vinkkaa.

Vuonomaan pääkaupungissa riittää nähtävää aamusta iltaan.

Kävelyretken voi tehdä myös Ekebergparken skulpturpark-veistospuistoon. Vuonna 2013 avatun metsäpuiston siimeksessä on kymmeniä kookkaita veistoksia. Puiston laelta on komea näkymä Oslovuonolle.

Jos mielii museoihin, valikoima on juuri nyt hieman tavallista suppeampi rakennushankkeiden vuoksi. Nykytaiteen museo Astrup Fearnley museet Tjuvholmenilla on arkkitehtonisesti kiinnostava ja sijaitsee aivan meren rannassa.

Jos aikaa riittää, kannattaa tehdä päivämatka Kistefos-museoon ja nykytaiteen veistospuistoon Jevnakeriin, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päähän Oslosta luonnon keskellä.

Uusi huomiota herättävä veistosmainen museorakennus «The Twist» kulkee joen yli spiraalimaisesti. Veistospuisto ja museo on rakennettu vanhalle metsäteollisuusalueelle.

Oslo on kaunis, mutta kallis. Matkailija saattaa tuntea, että hänet ryöstetään hotelleissa, ravintoloissa ja kahviloissa.

Koronapandemian vuoksi useilla majoitusliikkeillä on kuitenkin erikoistarjouksia. Hotelliyöpymisen keskihinta on silti noin 60–70 euroa.

Kanelipulla maksaa kahvilassa runsaat kolme euroa, jäätelötuutti kaupassa kolmisen euroa ja pääruoka keskitason ravintolassa 15–20 euroa.

Pauliina Gauffin suosittelee näitä ruokapaikkoja:

Vippa Vippetangenissa, Oslo Street Food keskustassa ja Mathallen Grünerløkkassa tarjoavat monenlaista naposteltavaa eri maailman kolkista.

Fiskeriet Youngstorgetilla (kalaravintola ja -kauppa).

Rådhusbryggelta kaupungintalon edustalta suoraan kalastuslaivoilta saa tuoreita, keitettyjä rapuja.

Lofoten fiskerestaurant Aker Bryggellä on kalliimpi ja hienompi kalaravintola.

Näköalaravintola Ekebergrestauranten.

Ja näitä baareja: