”Minulle on tärkeämpää nauttia matkasta ja elää hetkessä kuin ajatella maaliin pääsyä”, Kristian Muthugalage sanoo.

Vantaalainen Kristian Muthugalage, 29, on ollut reissussa kolmisen viikkoa. Takana on yli 670 kilometriä, mutta matkasta on vielä jäljellä yli puolet.

Muthugalage aikoo pyöräillä Helsingistä Suomen pohjoisimpaan kylään Nuorgamiin. Siellä Muthugalage on ollut ennenkin. Viime kesänä hän käveli Nuorgamista Helsinkiin.