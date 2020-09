Lintubongaus on suosittu harrastus, joka voi mullistaa muun elämän aikatauluja. Lähdimme lintuharrastaja Juha Laaksosen mukaan selvittämään, mikä lintujen bongaamisessa kiehtoo, mutta hän olikin väärä mies hehkuttamaan bongausta.

Aamulla kello yhdeksältä sataa kaatamalla. Tänään pitäisi lähteä bongaamaan lintuja, eikä sellainen houkuttele tällaisella säällä.

Millaisessa vaatetuksessa ylipäätään pitäisi lähteä katsomaan lintuja? Nauretaanko, jos menee nahkakengissä?

Olisi pitänyt kysyä ennakkoon Juha Laaksoselta, joka toimii mentorina tänään. Laaksonen on luontotoimittaja ja tietokirjailija, joka puhuu luonnosta ja etenkin linnuista poikkeuksellisen innostavasti.

”Kuuntelen lintuja koko ajan – kauppareissulla, koiran kanssa kävellessä ja kaikkialla”, sanoo Laaksonen.­

Itse en ole koskaan ymmärtänyt, miksi ihmiset matkaavat satoja ja tuhansia kilometrejä bongaamaan tiettyä lintulajia, jotta voisivat… niin, mitä?

Tämän päivän linturetken teema onkin: saako Juha Laaksonen minut ymmärtämään, miksi lintuharrastus ja lintujen bongaus on kiehtovaa?

Tapaamme Helsingin Lauttasaaren eteläkärjessä, Itälahdenkadulla, jossa Laaksonen asuu.

Hänellä on yllään varusteet, jotka ovat bongaukseen kuulemma oikein hyvät: sandaalit, housut, paita ja kiikarit, ei sen kummempaa.

Huh, ei tarvitse hävetä omia vetimiä.

Laaksosella on kuitenkin huonoja uutisia. Hän julistaa välittömästi, että hän ei sitten ole oikea lintubongari.

”Jos kirjoitat, että Laaksonen on Suomen ykköslintubongari, jengiä alkaa kyllä naurattaa. Olen surkea bongaaja.”

” ”Nyt kaikki linnut, lintuharrastus ja muutkin asiat niputetaan bongaustermin alle.”

Laaksonen selventää: bongaus on vain lintuharrastuksen yksi osa-alue, ja harrastus on laaja. Joku seuraa muuttolintuja, toiset rengastavat lintuja, jotkut valokuvaavat niitä.

”Nyt kaikki linnut, lintuharrastus ja muutkin asiat niputetaan bongaustermin alle, mutta varsinaisesti bongaus on mielestäni sitä, että käydään katsomassa lintua, josta on etukäteen saatu tieto. Jos kävelet kadulla, ja Paavo Väyrynen tulee vastaan, niin et sä sitä bongannut, se on spontaani havainto.”

Lähdemme kävelemään kohti rantaa. Sade on lakannut, ja linnut ääntelevät alkusyksyn aamupäivän auringossa. Kuten aina, Laaksonen kuuntelee lintuja.

Varpushaukka Lauttasaaren yllä.­

Valkoviklo Lauttasaaren Särkiniemen rannassa.­

Niin hän on tehnyt siitä lähtien, kun oli 10-vuotias. Silloin Nurmijärven Palojoella mökkinaapuri vei Laaksosen kuningaskalastajan pesälle, ja se oli pikku-Laaksoselle lintuherätys.

”Nyt västäräkit ja varpuset silputtaa. Vihervarpusparvi on tuossa, räkättirastas menee tuolla. Pajulintujen ääniä on kaikkialla. Muutto on käynnissä. Mä kuuntelen lintuja koko ajan – kauppareissulla, koiran kanssa kävellessä ja kaikkialla.”

Miksi linnut?

”Linnut ovat kauniita, ja niitä on riittävästi. Jos harrastaisi nisäkkäitä, niitä on Suomessa vain kuutisenkymmentä, ja ne liikkuvat yleensä öisin. Suomessa on havaittu reilusti yli 400 lintulajia.”

Lauttasaaren rannassa tuulee, ja Laaksonen kiikaroi merelle.

”Tuolla on silkkiuikku, haahka, isokoskelo. Ja harmaalokki.”

Laaksosen mielestä on kiinnostavaa tarkkailla esimerkiksi sitä, miten erilaiset luonteet linnuilla on. Toiset ovat rohkeita, toiset varovaisempia.­

Tämä on katselemista, ei bongaamista. Emme tienneet etukäteen, mitä lintuja tulimme katsomaan, ja näin Laaksonen tykkää harrastaa: tutkien ja ihmetellen. Toki hänkin innostuu, jos kuulee harvinaisuuden.

”Silloin adrenaliini nousee, ja ottaa vähän mahasta: voisiko se olla vaikka ruskouunilintu? Vaikka sanon usein, että kaikki linnut ovat saman arvoisia, niin harvinaiset linnut ja niiden näkeminen on kuitenkin lintuharrastuksen suola. On tosi kivaa löytää harvinainen laji.”

Havainnot ilmoitetaan Tiira-lintutietopalveluun, josta muutkin pääsevät näkemään niitä.

Harvinaisista havainnoista täytyy tehdä erikseen kaavake rariteettikomiteaan, joka tarkistaa harvinaiset havainnot. Vuonna 2019 Tiiraan kirjattiin yli 1,8 miljoonaa lintuhavaintoa.

Varsinainen bongaus on kuitenkin järjestelmällisempää touhua, jossa harrastajaa ajaa usein keräilyvietti ja pinnat. Lintubongarit puhuvat pinnoista, jotka kuvaavat lintuhavaintoja.

Bongari voi kerätä esimerkiksi ”lauttasaarenpinnoja”, eli yrittää havaita mahdollisimman monta lajia Lauttasaaresta. Tai ”vuodenpinnoja”, eli kerätä mahdollisimman monta eri havaintoa vuoden ajalta – mitä vaan pinnoja.

” ”Taisi mennä 2,5 tuntia ilmoituksesta, ja siellä oli jo ensimmäiset paikalla.”

Kuningaslaji on päivänpinnojen kerääminen. Siinä kerätään mahdollisimman monta lajia vuoden jokaiselle päivälle karkauspäivä mukaan lukien.

Tavoite on, että taulukossa on jossain vaiheessa elämää 366 saraketta, joissa jokaisessa on mahdollisimman monta pinnaa eli bongattua lintua.

Esimerkiksi: ”Jos on vuonna 2020 nähnyt tammikuun 1. päivänä vaikka talitiaisen, se on sitten seuraavana vuonna 1. tammikuuta turha lintu. Sitten bongataan vaikkapa sinitiainen.”

Pinnojen kerääminen voi olla kovaa hommaa, Laaksonen kuvailee.

”Päivänpinnojen kerääjä voi katsoa taulukosta aamulla, että ei saakeli, mulla ei ole 25.8. haapanaa tai puukiipijää. Sitten se suunnittelee, että pitää lähteä töiden jälkeen Viikkiin ja käydä hoitamassa se puukiipijä, ja sitten se päivä on klousattu sen suhteen, sitä ei enää tarvitse bongata 25.8.”

Pinnoja haetaan kaukaakin. Vuonna 1996 Laaksonen oli Ahvenanmaalla, ja hänen kaverinsa löysi pellolta kääpiökuovin. Kyseessä oli ensimmäinen havainto Suomessa. He ilmoittivat asiasta harrastajayhteisössä.

”Taisi mennä 2,5 tuntia ilmoituksesta, ja siellä oli jo ensimmäiset paikalla. Ne tuli lentokoneella ja vuokra-autoilla paikalle. Niitä tuli sitten aika paljon, osa myöhässä, ja lintu katosi. Hylsy, kuten lintuharrastajat sanovat.”

Ei siinä mitään, että ihmiset harrastavat omanlaisiaan juttuja. Mutta se, että luontoharrastaja, joka lintubongari lähtökohtaisesti on, lentää Ahvenanmaalle – tai vaikka Kaukoitään – ja ajelee ympäri Suomen linnun perässä saadakseen raksittua taulukosta sarakkeen, tuntuu absurdilta.

On kysyttävä pinnojen keräämisen viehätyksestä ihmiseltä, joka sitä todella harrastaa.

Juha Kettunen vastaa puhelimeen autosta.

”Olen tekemässä suoritusta parhaillaan. Lähdin juuri töistä ensimmäiseen kohteeseen, tavoitteena on lehtopöllö. Sain aamulla viestin, että sellainen oli löytynyt Vantaalta”, Kettunen sanoo.

” ”Kavereitten häistä on lähdetty suoraan kirkosta, kun on tullut hälytys.”

Kettusen harrastus lähti alun perin innostuksesta luontoon ja lintuihin, kunnes bongaus tuli mukaan. Nyt hän on kerännyt päivänpinnoja vuodesta 2014.

Jos laskee kaikkien vuoden päivien pinnat yhteen, Kettusella on niitä 38 500. Suomen parhailla on kuulemma 55 000.

Miksi pinnoja pitää kerätä?

”Minulle se on hyvä syy lähteä joka päivä linturetkelle. Saa ulkoilua ja liikuntaa, ja se on myös sosiaalinen juttu, koska tätä tehdään yhdessä muiden kanssa. Ja keräilyvietti siinä on totta kai myös.”

Lauttasaaressa asuva Kettunen ei arkisin yleensä lähde pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, vaikka saisi vinkin. Hän kyllä ymmärtää harrastajia, jotka lähtevät salamana vinkin perään pidemmällekin.

”Ymmärrän erittäin hyvin. Kavereitten häistä on lähdetty suoraan kirkosta, kun on tullut hälytys.”

Kettunen tiedostaa, että sinne tänne ajaminen ei ole erityisen ympäristöystävällistä.

”Mutta toisaalta lähes kaikki harrastukset kuormittavat luontoa. Ja olen hankkinut auton, joka käy biokaasulla, ja ajan sillä linturetket. Sillä tavalla ostan itselleni hyvää omatuntoa.”

Olemme siirtyneet rannasta Laaksosen Lauttasaaren-mökille. Kun olemme hetken istuneet rauhaksiin ja Laaksonen on laittanut lintulaudalle ja maahan vähän ruokaa, alkaa säpinä.

Talitiainen, varpunen ja sinitiainen tulevat aterioimaan. Jossain tiksuttaa punarinta.

Talitiainen.­

Koiras- ja naarasvarpunen.­

Orava saapuu apajille ja alkaa natustaa ruokia, ja sitten tulee muutamia puluja, jotka hetken hengailtuaan lehahtavat nopeasti lentoon, kun yksi niistä huomaa petolinnun lähestyvän.

Pulujen eli kesykyyhkyjen käyttäytymistä on kiehtova seurata.­

Laaksosen lintuharrastus on tätä: hän kuuntelee ja katsoo, mitä luonnossa tapahtuu ja havainnoi, miten linnut toimivat: mikä puluista havaitsi pedon ja antoi merkin muille, millainen merkki se oli?

”Istun tässä ja mietin, että mitä tapahtui? Kuka varoitti ja ketä? Miten linnut viestivät? Eri yksilöillä on myös erilaiset luonteet, on rohkeita ja varovaisempia – kaikenlaista luonnetta. Millä pärjää parhaiten, se on mielenkiintoista.”

Niin on. On varmaan turhaa arvottaa lintuharrastuksen eri muotoja.

Ymmärrän hyvin lintubongareiden keräilyvietin ja harrastuksen mukanaan tuoman sosiaalisuuden. Kaikenlaistahan sitä kerätään, postimerkkejä, autoja, kirjoja – mitä tahansa.

Laaksosen tapa harrastaa lintuja on kuitenkin siinä mielessä erityisen kiinnostava, että se pistää ajattelemaan.

Mitä Laaksonen ajattelee otsikoista, jotka kertovat luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta, ilmastonmuutoksesta ja lintukantojen vähenemisestä?

”Niin. Monet lintukannat ovat pudonneet aika lailla. Kahlaajilla ja pikkulinnuista esimerkiksi sirkuilla menee tosi heikosti. Syitä on monia. Ennen peltosirkkujen laulua kuuli aina suurilla peltoaukeilla, nyt ei. Jotenkin ei haluaisi vaipua epätoivoon, vaan mieluummin melkein yrittää huijata itseään: uskoa, että ne vielä kuitenkin palaisivat.”

Juha Laaksonen kiinnostui linnuista jo pikkupoikana.­

Puhumme pitkät tovit maailman ongelmista – ilmasto muuttuu, elinympäristöt tuhoutuvat – ja siitä, miten vaikeaa niihin on puuttua, koska olemme sitoneet itsemme pahasti näihin ongelmiin. Se saa mielen apeaksi.

Mutta sitten Laaksonen sanoo: ”Tarvitseeko siitä ilmastonmuutoksesta jokaisessa jutussa puhua?”

Lintuja on kerääntynyt ruokintapaikan lähettyville lisää, keskitytään niihin.

Laaksonen vinkkaa kuusi hyvää lintukohdetta aloittelijalle:

Espoon Suomenoja

”Pieni kosteikko kerää hyvin vesilintuja ja niitä pääsee näkemään läheltä. Loistava paikka tutustua esimerkiksi punasotkaan, liejukanaan, mustakurkku-uikkuun tai harmaasorsaan. Aloittelijalle ihan loistava.”

Helsingin Vanhankaupunginlahti, Viikki

”Erittäin monipuolinen alue lintulajistoltaan ympäri vuoden, etenkin kevät- ja syysmuuttoaikaan oiva kohde. Useita lintutorneja, joista voi tarkkailla harmaahaikaroita, vesilintuja, hanhia ja merikotkia. Ruovikon kätköissä piilottelee esimerkiksi viiksitimaleita.”

Hankoniemi

”Hankoniemi on iso alue ja hiukan vaikeasti hallittavissa, mutta alueen linnusto on monipuolinen. Syksyisin Hankoniemen kärki ja itse kaupungin aluekin on erinomainen petolintujen seuraamiseen. Varpushaukkoja näkee parhaina päivinä useita satoja. Lokakuussa voi nähdä tuhansittain vaelluslintuja: tiaisia, närhiä, tikkoja, hakkeja.”

Utö

”Karu ulkomeren saari yllättää aina. Joinain päivinä voi olla hieman hiljaista ja seuraavana päivänä on tuhansittain lintuja. Jonkun hyvän muuttoyön jälkeen puskat voivat kuhista hyönteissyöjiä: kerttuja, uunilintuja, punarintoja, sieppoja, hippiäisiä. Lintuja pääsee näkemään myös melko läheltä.”

Liminganlahti

”Pohjois-Pohjanmaalla on kaikki suurta ja laajaa. Valtaisa kosteikko kerää paljon lintuja. Hyvät opasteet, iloisia oppaita. Joskus linnut ovat hieman kaukana, mutta niitä riittää.”

Kuusamo

”Kuusamosta löytyy useita mielenkiintoisia kohteita kuten Oulankajoen varsi ja Vuotungin ympäristö. Valtavaara on rinnemetsiensä ja sitä reunustavien alueidensa takia hieno kohde. Lajisto ei ole järin runsas, mutta eksoottinen. Alueella pääsee tutustumaan pikku- ja pohjansirkkuun, kuukkeliin, käpylintuihin ja sinipyrstöön. Joskus vastaan tulee taviokuurna, varpuspöllö ja idänuunilintu.”