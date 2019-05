Metro

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös 7047/SL/19

HS MetroAsia: Ihmisarvon kunnioittaminenKantelu 5.2.2019Kantelu kohdistuu HS Metron printtiversiossaan 21.1.2019 julkaisemaan lukijan lähettämään tekstiviestiin: ”Kommentti poliitikoille Oulun tapauksesta. Lapsia ei pidä ohjeistaa, vaan pakolaiset ulos maasta, ja tapetaan ne matkalla!”Kantelun mukaan lukijakommentti yllytti tappamaan ihmisiä ja ylitti sallitun rajan.Vastaava päätoimittaja Kaius Niemi myöntää, että kantelun kohteena oleva tekstiviestin katkelma on Journalistin ohjeiden ja hyvän journalistisen tavan vastainen. Päätoimittajan mukaan se on myös yksiselitteisesti HS Metron toimitustyössä noudattamien ohjeiden ja periaatteiden vastainen.Päätoimittajan mukaan kyse oli tahattomasta virheestä eikä toimituksellisen harkinnan pettämisestä. Kantelun kohteena ollut viesti käsitteli kahta, toisistaan irrallista asiaa, ja viestin alkuosa oli jäänyt epähuomiossa poistamatta. Toimitus on tapauksesta pahoillaan, ja se on tarkentanut käsittelyprosessejaan tapauksen myötä, jottei vastaava virhe toistuisi.HS Metro julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen.Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineen julkaisemat tekstiviestit ovat toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikin osin. Vaikka kyse olisi ollut huolimattomuusvirheestä, tiedotusväline on vastuussa julkaisemastaan sisällöstä. Viestissä esitetty kehotus pakolaisten tappamiseen ylitti kriittisen keskustelun rajat ja loukkasi pakolaisten ihmisarvoa.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että HS Metro on rikkonut Journalistin ohjetta 26 ja antaa sille huomautuksen.15.5.2019Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.