Kolumnit

Pajamäessä viihtyy, jos on lapsia tai koiria

Ei ihme, että Pitäjänmäen kupeessa olevaa 60-luvun vaihteessa rakennettua Pajamäkeä ei aina tiedetä, sillä Pajamäessä on vain kaksi katua. Löysin Pajamäen työmatkallani Espooseen 90-luvulla. Vihdoin pesukone mahtui yksiön kylpyhuoneeseen!Valitsin myös jotain tuttua muuttaessani Pajamäkeen, sillä muuton jälkeen tajusin, että muun muassa keittiön kaapit olivat samoja kuin lapsuuteni kerrostalossa Jyväskylässä. Alue vastasi myös luonnon kaipuuseeni. Jopa kulkuvälineille liikkuminen vaatii poluille sopivat kengät. Asuinpaikka näyttää vaikuttavan kauemmaksikin. Bussi 14 menee Bulevardin suuntaan, joten asioin silläkin suunnalla.Koska kaupungissa ollaan, on jotain ikävääkin. Tarvontie ja Kehä I saavat jyristä, mutta vaikka entisen valtavan kaatopaikan kohdalla on Talin frisbeegolfpuisto, mäen reunamilla näkyy inhottavuuteen asti jätteitä. Vieraille Pajamäestä näytetään Patterimäen puistoa, joka kuuluu Helsinkiin vuosina 1914–18 rakennettuun linnoitusketjuun, Vermon hevosia, ihaillaan valkovuokkoja ja kerrotaan seinään törmänneestä bussista.Eräs naapurini tiivisti, että Pajamäessä on hyvä asua, jos on lapsia tai koiria. Lisäisin siihen liikunnalliset ihmiset, koska Talin liikuntapuisto on lähellä. Myös palvelujen rajallisuus edellyttää, että jaksaa lähteä ja tulla.Olenkohan oikea pajamäkeläinen, koska en juuri tunne pajamäkeläisiä? Pajamäessä on alasin päätepysäkillä; en tiedä siitäkään mitään. Pitkään asuessa näkee silti kiertokulkua: Naapurissa asuu toisen sukupolven pajamäkeläinen. Koirat vanhenevat. Talin siirtolapuutarhan juhannusjuhlat ovat taas ensi kesänä. Uusia paikkoja on asfaltissa.Kun nyt olen joutunut pois Pajamäestä joksikin aikaa, muistan lähikaupan, jonne voi pyrähtää. En jättäisi apteekkia. Julkisillakin voi kiitää Pajamäestä eri suuntiin. Terveisin putkiremonttievakko.