Kannattaa hyväksyä, että joskus väittelyn vastapuoli voi olla jopa oikeassa

Vuosia sitten yövyimme perheeni kanssa autoreissulla hotellissa, jossa 5- ja 9-vuotiaiden tyttärieni piti jakaa sänky - ja peitto. Riidaksihan se meni. Molemmat yrittivät omia peiton, eikä kumpikaan halunnut antaa periksi. Pian peitosta taisteltiin käsirysyllä.- Stop! Ettekö tajua, että juuri tästä syystä monet sodat syttyvät? älähdin. Riita keskeytyi välittömästi ja kuopus tuijotti silmät suurina.- Siis syttyvätkö sodat… peiton takia?Vieläkin taputan itseäni selkään. Että keksinkin kesken kinastelun opettaa jälkipolvelleni ihmisluonnosta ja kostonkierteen problematiikasta. Hyvä minä. Nukkumaan riitapukarit menivät sulassa sovussa, yhteisen peiton alle.Näitä vastaavia oppitunteja on riittänyt, viimeksi viikko sitten. Tällä kertaa oppijana olin vain minä.Sen jälkeen kun iskukuumennetuille juomille ilmestyivät kierrekorkilliset kartongit, on taloudessamme nähty päivittäin sama näytelmä: aina kun taittelen tyhjän tölkin kierrätystä varten, mies tulee perässä ja korjaa, ärräpäiden kera. Taittelen kuulemma huonosti. Minun mielestäni mies nipottaa täysin turhasta, hänen mielestään minä olen vain laiska.Viime viikolla sain tarpeekseni ja pyysin miestäni näyttämään kohta kohdalta, missä muka teen väärin. Hän näytti ja kas, ymmärsin närkästyksensä. Tölkin reunat kun pitää ensin repäistä auki taitoksistaan ja vasta sitten litistää tölkki.Nyt joka kerta kartonkeja taitellessani mietin, miten monta sotea, sotaa ja suhdekriisiäkin olisikaan ratkaistu, jos pysähtyisimme edes hetkeksi kuuntelemaan, mitä vastapuolella on sanottavaa. Antaisimme tilaisuuden perustella asiansa. Ja hyväksyisimme sen mahdollisuuden, että joskus tuo vastapuoli voi olla jopa oikeassa. Ja myöntäisimme sen.Kunhan se vain muistaa esittää asiansa nätisti. Nätisti sanominen on maailmassa aivan liian aliarvostettua.