Kolumnit

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusrikos

Mihin feminismiä tarvitaan tämän päivän Suomessa? Vaikka Suomi on yksi maailman tasa-arvoisempia maita, on maassamme silti vakavia ongelmakohtia, jotka tulee ratkaista ripeästi.Koti on yhä liian monelle naiselle se vaarallisin paikka, sillä 30 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut nykyisen tai entisen seurustelukumppanin fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi (EU:n perusviraston tutkimus 2014). Suurin osa raiskauksista tapahtuu neljän seinän sisällä, tutun tekeminä. Iso osa parisuhdeväkivallasta ei tule poliisin tietoon.Suomessa kuolee keskimäärin 20 naista vuosittain seurustelukumppanin väkivallan seurauksena. Nämä luvut ovat pysyneet samankaltaisina jo pitkään. Johtuuko se siitä, että suurin osa lähisuhdeväkivallasta tapahtuu kotona, muiden katseilta piilossa? Vai koetaanko se perheen yksityisasiaksi, johon ei tule puuttua?Kyseessä on vakava ihmisoikeusrikos, jonka kitkemiseen tulee suhtautua vakavasti. Tarvitaan lisää turvataloja, kriisikeskuksia sekä matalan kynnyksen palveluja parisuhdeväkivallan uhreille. Lisäksi myös väkivaltaisesti kumppaniaan kohtaan käyttäytyvät miehet tarvitsevat apua, jotta he eivät jatkaisi väkivaltaista käyttäytymistä parisuhteesta toiseen.Suomessa puhutaan paljon muissa kulttuureissa tapahtuvasta naisten alistamisesta. Siitä tuleekin puhua. Mutta valitettavan usein tämän puheen varjolla unohdetaan ja vaietaan siitä väkivallasta, jota tapahtuu suomalaisissa kodeissa joka päivä.Väkivallan tekijä on aina vastuussa teoistaan ja häpeä väkivallan teosta kuuluu ainostaan hänelle, ei koskaan uhrille. Se, että maassamme tapahtuvaa lähisuhdeväkivaltaa ei ole saatu kitkettyä, on häpeä. Meille kaikille.Apua lähisuhdeväkivallan uhreille tarjoaa muun muassa Naisten linja. Lisää apua tarjoavia järjestöjä löytyy Väestöliiton sivuilta.