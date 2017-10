Kolumnit

Lemmikkiin kuluva rahamäärä voi yllättää

Kissanpentuja saa ilmaiseksi, sekarotuisia koiriakin satasilla. Ruoan ja tarvikkeet voi onnistua hankkimaan edullisesti, mutta eläinlääkärissä lompakkoa alkaa itkettää.Vastuullinen omistaja varautuu pahoihin päiviin jo ennen lemmikin hankkimista, mutta kuluva euromäärä saattaa silti yllättää. Laskin yhteen kolmen kissan eläinlääkärikulut seitsemältä vuodelta. Noin 4 250 euroa eli yli 600 euroa vuodessa. Lisäksi tulevat apteekista ostetut lääkkeet.Summa voisi olla paljon suurempikin. Onnea on ollut muun muassa siinä, ettei yksikään kissoista ole joutunut sairaalahoitoon. Laskut ovat syntyneet ryppäissä: Yhden katin vakava sairastuminen vei hetkessä nelinumeroisen summan. Toisen vaivat uusiutuivat. Kolmas taas on selvinnyt pelkillä rokotuksilla ja hammashoidoilla.Kuluihin vaikuttaa se, että siinä missä ihmisten sairaanhoitoa kustannetaan osin verovaroin, menee eläinten hoito yksityisillä klinikoilla täysin asiakkaan omasta pussista. Pääkaupunkiseudulla asuvalla on ainakin vielä valinnanvaraa ja mahdollisuus vertailla eläinlääkäreiden hintoja. Muun muassa Vantaalla on myös kunnallinen eläinlääkäri, jolta saa apua edullisesti. Monesti eläimille voi myös ottaa vakuutuksen.Eläinsuojeluyhdistykset ovat ilmaisseet huolensa siitä, ettei osalla omistajista ole varaa viedä lemmikkejään eläinlääkäriin. Elämäntilanteet toki muuttuvat, mutta osa lemmikkiä harkitsevista tuskin tietää, millaisiin summiin tulee varautua.Päättäjien tulisi huolehtia siitä, että myös kohtuuhintaisia eläinlääkäripalveluja on saatavilla. Kokonaan yhteiskunta tuskin voi lemmikkien pitoa kustantaa. Pitäisikö muistuttaa pontevammin, kuinka kalliiksi ilmaiseksikin saatu eläin voi muuttua ja ettei pelkän tuurin varaan voi laskea?