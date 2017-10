Kolumnit

Karjala opettaa ja herkistää

Siitä on kuutisen vuotta. Kävin eläkeläisporukalla Itä-Karjalassa katsastamassa seutuja, joilta mummi ja ukki joutuivat evakkoon. Liikkeellä oli bussilastillinen surua, ikävää ja katkeruutta.Talon rauniot olivat vielä jäljellä, heteka makkarissa ja kaivo pihassa. Paikka oli kaunis. Ymmärsin, miksei mummi koskaan täysin toipunut lähdöstä. Pani vihaksi.Vihaaminen oli kuitenkin vaikeaa, koska paikalliset olivat niin mahtavia. Satunnaiset kalamiehet soutivat lammen rantaan tervehtimään ja tarjosivat ventovieraille vodkaa ja voileipiä.Yövyimme Sortavalan Seurahuoneella. Kolmekymppinen äijä rassasi autoaan Laatokan rannassa. Hän nyökkäsi ja hymyili. Ladan radiosta sattui tulemaan rautaesiripun murtumisen tunnusbiisi, Scorpionsin Wind of Change. ”The world is closing in / Did you ever think / That we could be so close, like brothers”. Ja: ”Distant memories, Are buried in the past forever”.Siinä me seisoimme, suomalainen ja venäläinen, sukupolvien mittaisen kaunan jälkeen hymy huulessa kuuntelemassa saksalaisten siirappia. En muista kumman säkeen kohdalla kyynel tuli.Silloin en ymmärtänyt hävetä tuota nyyhkyleffahetkeä. Nyt ymmärrän, kiitos sinun Vladimir Putin. Opetit minulle, että itku on heikkoutta, anteeksiantaminen naiiviutta ja rajat ylittävä yhteisymmärrys idiotismia. Pari vuotta matkamme jälkeen hyökkäsit Ukrainaan ja aloit pullistella Itämerellä. Me evakoiden lastenlapset, ensimmäinen sukupolvi, jolla olisi ollut mahdollisuus unohtaa menneet, joudumme nyt pohtimaan, onko Venäjä taas uhka Suomelle.Tai ehkä sinä yrität vain sanoa, että aina kannattaa antaa anteeksi. Olet performanssi, joka viestii, että sinun kaltaisiasi itsekkäitä sikoja, jotka yrittävät syöstä ihmiset toistensa kimppuun, on aina tuleva. Mutta teidän keinonne eivät tepsi niihin, jotka pystyvät asettumaan tilanteen yläpuolelle jo nyt eikä vasta 70 vuoden päästä.