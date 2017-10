Kolumnit

Kahdella perusasialla saadaan liikenne turvalliseksi

Helsingissä suunnitellaan liikennenopeuksien laskemista. Syy on erinomainen: tavoite on laskea onnettomuuksien ja liikennekuolemien määrää. Kannatan. Jokainen säästetty henki on arvokas.Suurin muutos tulee olemaan asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitusten laskeminen 30 kilometriin tunnissa. Nykyään noin puolissa tonttikaduista on nopeusrajoituksena 40 kilometriä tunnissa. Keskustassa nopeuksia lasketaan paikoitellen myös 30 kilometriin tunnissa.Mutta heti alkoi kiivas vastarinta. Keskustelupalstoilla kaikkitietävät kertoivat, että syyt liikennekuolemiin ovat muualla, ja nopeuksien pudottaminen on turhaa. Yksi oli sitä mieltä, ettei nopeuksien alentamisella ole vaikutusta, vaan liikennekasvatukseen tulee panostaa. Toisen mukaan ratkaisuna on liikennevalvonta. Kolmannen mukaan ruuhkat pahenevat.Tietysti tarvitaan liikennekasvatusta ja valvontaa, mutta tilastoja vastaan on hankala taistella. Kun nopeudet laskevat, onnettomuuksien todennäköisyys laskee. Jalankulkijan kuolemanriski puolittuu, kun törmäysnopeus laskee 40:stä 30:een.Tilastot myös kertovat, että henkilövahinkojen määrä Helsingissä on pudonnut reippaasti, kun nopeuksia on alennettu. Vuonna 1990 kantakaupungissa sattui toistasataa henkilövahinkoa vuosittain, kun nopeudet olivat 50 km/h. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin nopeudet oli 30 km/h ja henkilövahinkojen määrä runsaat 30. Vuonna 1994 Helsingin liikenteessä kuoli yli 20 henkeä, viime vuonna 2.Kahdella perusasialla saadaan liikenne hyvin turvalliseksi: Noudatetaan liikennesääntöjä ja otetaan muut huomioon. Muuta se ei vaadi. Hyvin yksinkertaista.Nopeusrajoitusten pudotus vähentää monta liikennekuolemaa. Kenties se kuolematta jäänyt olet juuri sinä tai sinun lapsesi.