Kolumnit

On turha yrittää ahtaa itseään superäidin muottiin

Jos ajatellaan, olisin huono äiti, koska joskus haluan saunasiiderini, en kokkaile jokaista soseruokaa itse, en edes yritä kestovaippailla, pyykkivuori koneen vieressä on ajoittain valtava ja haluan välillä omaakin aikaa. Tiskipöytä täyttyy kattiloista, joita sitten illan tullen tiskaillaan tympääntyneenä.Samaan aikaan vauva kaipaisi iltapalaansa ja olisihan sylissäkin hyvä olla ennen unille menoa. Isimies vaihtaa vaipan höpötellen vauvalle lentokoneista, samalla kun viimeiset lusikat kilahtelevat kuivaustelineeseen. Olisin huono, jos alkaisin ajatella niin.Keskitynkin mieluummin siihen, kuinka rakastan tuota vauvaa yli kaiken, kuinka öisin käyn peittelemässä hänet uudestaan, pidän huolta että toisella on kaikki tarvittava ja maha täynnä terveellistä ruokaa, suukotan ja leikitän, otan syliin kun vieraat ihmiset pelottavat, valvon tarvittaessa yöllä ja hymyilen takaisin kun pieni hymynaama aamuisin herää leikkimään varpaillaan.Välillä juoksen nostamaan hänet takaisin turvalliselle leikkialueelle, kun uteliaat kädet hamuavat verhon reunoja. Eikä sitä ylpeyden tunnetta, kun vauvasi oppii uusia taitoja, voi edes sanoin kuvailla. Sydän pakahtuu samalla, kun yritän saada tilanteen ikuistettua perhealbumiin.Tuo stereotyyppinen muotti ”hyvästä superäidistä” on epärealistinen, jossa äiti ei enää voi olla ihminen, nainen, jolla on myös tunteita ja omaa elämää. Tuohon muottiin kun yrittäisi itsensä ahtaa, olisi vauva-ajasta nauttiminen historiaa. Haluanko edes lapseni oppivan tavoittelemaan täydellisyyttä oman terveytensä kustannuksella? En. Haluan lapseni ymmärtävän, että hänen tehdessään parhaansa täydellä sydämellä hän riittää.Äiti, joka rakastaa lastaan on aidosti läsnä, tekee parhaansa ja muistaa olla vain ihminen, on äideistä parhain juuri omalle lapselleen.