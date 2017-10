Kolumnit

Metron rakentaminen on yli 150 vuoden harjoittelusta huolimatta yllättävän vaikeaa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joukkoliikenteen uusinta uutta oli vuonna 1863 Lontoossa Paddingtonin ja Farringdonin välillä käyttöön otettu maanalainen rata, jossa vaunuja vedettiin höyryveturilla. Sittemmin metroja on putkahdellut sinne tänne ympäri maailmaa. Helsinki sai omansa korruptioskandaalin saattelemana vuonna 1982 – vuosia myöhässä.Vaikka metroja on siis ollut maailmassa jo 154 vuotta, vaikuttaa sellaisen rakentaminen olevan yhä merkillisen vaikeaa. Helsinkiläisiä metroperinteitä kunnioittaen länsimetroa on rakennettu ongelmavyyhden keskellä ja reippaasti aikataulusta myöhässä. Ensimmäisen rataosuuden piti hankesuunnitelman mukaan olla valmis jo vuonna 2014, mutta avajaispäivää ei ole vieläkään lyöty lukkoon.Mikä siinä voi olla niin vaikeaa? Maallikon on vaikea ymmärtää, ettei junaa saada kulkemaan ongelmitta noin 14 kilometrin matkaa. Sen pituinen on länsimetron ensimmäinen osuus välillä Ruoholahti–Matinkylä.Länsimetroa lähdettiin tekemään liian vähäisellä suunnittelulla ja tietämättä, mitä kaikkea nykyaikaisen metrojärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa, ilmenee konsulttiyhtiö Ernst & Youngin vasta julkaistusta erityistilintarkastuksesta.Järkeenkäypää. Metsäänhän se menee, jos huonosti suunnitellen alkaa rakentaa jotain, mistä ei edes tiedä riittävästi.Ei ole ihme, ettei Vantaa ole tällä hetkellä lainkaan innostunut mahdollisesta itämetrosta. Vantaan kaupunginvaltuusto antoi syyskuussa lausunnon Östersundomin yleiskaavasta ja tuli siihen tulokseen, että metron toteuttaminen ei ole ajankohtaista ainakaan kymmeneen vuoteen.Jo aiemmin Vantaa ilmoitti, ettei se halua maksaa senttiäkään itämetrosta. (HS 27.1.2017) Pääsyy on toki se, että rata kulkisi vain lyhyen matkan Vantaalla.