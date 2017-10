Kolumnit

Tunnin nipistäminen yöunista ei kuulosta pahalta

Helsingin yliopiston ja Ylen Prisma Studion viime keväänä teettämä kysely kertoo suomalaisten unen muutoksista. Tutkimuksen mukaan me nukumme tänä vuonna keskimäärin tunnin vähemmän yössä verrattuna vuoteen 2012.Vain neljä prosenttia suomalaisista herää aamulla pirteänä, ja kaksi kolmesta kärsii väsymysoireista. Väsymysoireisiin liittyy esimerkiksi univajeesta johtuva stressihormonitason nousu.Syksyllä pimeyden lisääntyessä kannattaa alkaa herätellä itseään unen tärkeydestä.Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan moni meistä tarvitsisi kahdeksan tai yhdeksänkin tunnin yöunet. Suomalainen nukkuu kuitenkin keskimäärin vain vajaat seitsemän tuntia yössä.Kansakunnan univelkaantumisella on terveydellisiä haittavaikutuksia. Ylen mukaan lyhytaikainen univaje tai univelka lisää onnettomuusriskiä ja nostaa tulehdusarvoja ja verensokeria. Pitkään jatkunut vaje lisää riskiä sairastua diabetekseen, masennukseen sekä dementiaan.Mutta mikä meitä sitten valvottaa? Unitutkija Markku Partisen mukaa syitä pitää etsiä yhteiskunnan muutoksista, kuten työnteon tehostumisesta. Myös somea ja lisääntynyttä älylaitteiden käyttöä voidaan syyttää.Tunnin nipistäminen yöunista ei yksilötasolla ehkä kuulosta pahalta, mutta väestötasolla puhutaan melkoisesta muutoksesta. Esimerkiksi vuositasolla mitattuna keskiverto suomalainen nukkuu tänä vuonna 15 vuorokautta vähemmän kuin vuonna 2012. Työssä käyvät suomalaiset, joita on noin 2,5 miljoonaa, nukkuvat tänä vuonna yhteensä yli 100 000 vuotta vähemmän kuin vuonna 2012.Tämä uneton aika käytetään varmasti moneen hyödylliseen asiaan, mutta ainakin itselläni ylimääräinen tunti menee liian usein esimerkiksi päämäärättömään netissä surffailuun.