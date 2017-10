Kolumnit

Aamuruuhkassa on hyvä matkustaa

Junan ikkunasta ohi lipuvaa kuraista maisemaa katsellessa tulee mieleen, että voisi sitä jossain muuallakin olla.Kun vieraat tunkevat aamuruuhkassa iholle, haisee uitetulta elukalta ja ulkona vihmoo vettä poikittain, saattaa mieleen hiipiä ajatus, että nyt sitä ollaan melko pahassa paikassa.Todellisuudessa julkinen kulkuväline syksyisenä aamuna on aika hyvä paikka olla.Toisinaan meno mataa, mutta ainakin on lämmin ja aikaa ajatella – tai katsoa Netflixiä.Turvallistakin on. Vakavia onnettomuuksia sattuu pääkaupungin joukkoliikenteessä ani harvoin. Metrovaunut eivät suistu vanhuudenvaivoissaan raiteilta niin kuin New Yorkissa, eivätkä satunnaiset pysähdykset kestä tunteja.On väljää. Siis oikeasti. Vaikka joskus voi syntyä tiiviyden illuusio, kaikki mahtuvat ainakin suurin piirtein kyytiin. Junahenkilökunnalla on aikaa jäädä turisemaan, kun ei tarvitse olla asemalla sullomassa viimeisiä työmatkalaisia väkisin ovesta sisään niin kuin jossain Itä-Aasiassa tehdään.Lastenrattaiden kanssa julkisissa on ehkä epämukavaa, mutta hei, ainakin toistaiseksi pääsee ilmaiseksi. Tämä on ilouutinen lapsettomallekin, sillä lapsiperheiden tukeminen ja liikkumisen mahdollistaminen kodin ulkopuolelle edistävät hyvinvointia, mikä hyödyttää pitkällä tähtäimellä koko yhteiskuntaa. Lisäksi jää ehkä muutama perheautokin hankkimatta.Suomalaiset ovat monessa asiassa keskenään eri mieltä, mutta raideliikenne yhdistää. Kun naapurin kanssa tajuaa aloittaa vallitsevan säätilan sijaan keskustelun länsimetrosta, rintaan humahtaa lämmin yhteenkuuluvuuden tunne. Enempää samaa mieltä ei voitaisi olla.