Kolumnit

Netin kuumimmat kommenttikentät ovat kuin taistelutanner

Viime kesän aikana sain tai jouduin, miten asian haluaakin ilmentää, tutustua uusiin asioihin, yhtenä näistä ”someraivo”. Itselleni uudenkarheassa ilmiössä näyttäisi olevan kyse siitä että sosiaalisessa mediassa nostetaan ns. äläkkä päivänpolttavasta asiasta, vaikkapa julkisessa tilassa imettämisestä (joka tätä kirjoittaessa on menneen talven lumia).Asioiden kommentoiminen itsessään lienee vanhaa perua. Aiemmin se pysyi kahvihuoneissa, mutta netissä kärkkäämpi kirjoittelu keskittyy anonymiteettiä vaaliville foorumeille.Siinä missä pari vuotta sitten Jari-Petterin ja Riitta-Irmelin pohdinta bensan hinnoista tai ravintolan töykeästä tarjoilijasta tuskin kantautui kahvihuonetta kauemmas tai herätti tunnemyrskyä kilometrin päässä sumppiaan hörppivässä Reijo-Akselissa, on nykyään toisin.Some tarttuu useimmilla kiinni takin liepeestä. Ennen silmien kunnollista avautumista aamuisen bussimatkan kuluessa ja uutisvirtaan uppoutuneena netissä huudeltu tieto kantautuu myös saman tien Reijo-Akselille. Se, missä vaiheessa näin tapahtunut tiedonvälitys on äitynyt somessa käytävään verbaaliseen puukkosotaan, on ainakin itselleni arvoitus.Ihmisolennon taipumus jakaa näkemyksiään ei ole poikkeuksellista, mutta on kyseenalaista, jakaako yllä kuvattu informaatiota tai muutakaan vastaanottamisen arvoista, kun kuumimmat kommenttikentät muistuttavat taistelutannerta.Onko kyse yleisestä sosiaalisen normin muutoksesta vai siitä, että netin suoltama informaatiotulva on aiheuttanut kommenttien kertakäyttöisyyden ja merkityksettömyyden? Onko kaikki todellakin sanottava ääneen, seurauksista välittämättä? Onko oman mielipiteen painoarvo niin valtaisa, että sen vaatimus tulla sanotuksi ohittaa hyvän maun?