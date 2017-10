Kolumnit

Kaupunkipyörät ovat pikkupuutteilla kuorrutettu ilo

Kaupunkipyöräkausi päättyy kahden viikon päästä, joten nyt on hyvä aika esittää arvio HSL:n palvelusta: kaupunkipyörät ovat pikkupuutteilla kuorrutettu ilo.Aluksi hieman hävetti poljeskella ihmisten ilmoilla iso Alepan mainos takapuolen alla. Mieli kuitenkin keveni, kun huomasi, että keltapyöriä näkyi katukuvassa paljon ja muutkin näyttivät ottaneensa palvelun omakseen.Pyörien ja asemien määrän kolminkertaistuminen teki verkostosta sen verran tiheän, että kantakaupungissa tiesi aina löytävänsä lähistöltä aseman. Aiemmin pyörien käyttö vaati enemmän vaivaa, eikä se tavoittanut vielä massoja.Itse ajoin kaupunkipyörällä puolen vuoden aikana 83 kertaa. Tyypillinen matka kesti 10–15 minuuttia ja oli noin kaksi kilometriä, monesti lyhyempikin. Juuri tällaisessa käytössä kaupunkipyörä on omimmillaan: lyhyissä siirtymisissä, joissa kävely ja jopa julkiset ovat hitaampi vaihtoehto eikä pyörän selässä ehdi hikoilla. Kaupunkipyörä korvasi itselläni myös työ- ja taksimatkoja. Säästöä on tullut sekä ajassa että rahassa.Ongelmiakin on. Liian usein pyörää ei saa otettua käyttöön tai palautettua kertayrittämällä, ja pyörää pitää tökkiä useampaan telineeseen. Syksyä kohden ketjuvaihteistojen rahina ja jäykistely lisääntyivät. Lisäksi on HSL:stä riippumattomia syitä: Helsingissä on liikaa mäkiä ja liian vähän pyöräteitä.Joka tapauksessa kaupunkipyörät ovat oiva lisä julkiseen liikenteeseen, ja asemaverkoston soisi laajentuvan jatkossakin. Samalla toivoisi, että pyörien tasaamiseen palkattaisiin lisää työvoimaa: tietyt asemat esimerkiksi tyhjenevät arkisin kello 9:ään mennessä.Mielikuva luotettavuudesta kärsii, kun asiakas tietää, milloin ei kannata edes yrittää.