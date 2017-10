Kolumnit

Sankarit kantavat toistenkin taakat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Niklas Herlin on kuulemma kuollut. Vaikka eivät sankarit kuole. He auttavat heikkoja ja hätäisiä. Niin Tatussa ja Patussa sanotaan.Tiedän, koska olen lukenut sitä lapsilleni. Niklas Herlininkin on täytynyt lukea lapsilleen. Hänen poikansa Heikki kirjoitti isästään niin hienon muistokirjoituksen, ettei sellaista kynäile ihminen, jolle ei ole lapsena luettu. Niklas Herlin auttoi kaikkein heikoimpia. Kuukausi ennen kuolemaansa hän kirjoitti Hesariin otsikolla Helsinki tarvitsee kehitysvammaisiaan. Muut miljonäärit tapaavat kirjoittaa otsikolla Laskekaa minun veroprosenttiani.Sankarit kantavat toisten taakat. Niklas Herlin kantoi koko Suomen taakkaa. Hänen isänsä Pekka loi maailman parhaan hissiyhtiön Koneen, joka on säteillyt Suomeen hyvinvointia ja työpaikkoja vuosikymmenet. Mutta Kone tuhosi Pekan. Se teki hänestä miehen, joka oli kotioloissa ihmishirviö, kuten Niklas asian ilmaisi. Elämäkertansa perusteella Pekka oli huippulahjakas, sivistynyt ja monella tapaa hurmaava, mutta isänä täysi katastrofi.Koneen nousu globaaliksi hissijätiksi alkoi, kun Niklas oli neljä. Hän joutui koko ikänsä kärsimään yhtiöstä, joka on Suomelle sampo. Toki Kone poiki Niklas Herlinille miljardiomaisuuden, mutta se on riittämätön korvaus menetetystä lapsuudesta. Apulanta levytti vuonna 2006 kappaleen Koneeseen kadonnut. Nimi ei tiettävästi viittaa Niklaksen isään, mutta voisi hyvin viitata.Tietenkin kaikilla sankareilla on rosonsa. Mutta muistokirjoitus paljastaa, että Niklas Herlin onnistui kaikkein tärkeimmässä. Minun ja isäni välillä vallitsi syvä yhteisymmärrys, Heikki Herlin kirjoittaa. Jokainen mies tietää, että on älyttömän vaikeaa olla yhtään parempi isä kuin oma isä oli. Mutta sankareilta sekin onnistuu. Siksi he eivät kuole koskaan.