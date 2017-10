Kolumnit

Älypuhelin on aikavaras, josta pitäisi jo huolestua

Kaksi miestä istuu helsinkiläisen hienostoravintolan pöydässä. Hiljaa, puhelimiinsa tuijottaen. Kunnes toinen miehistä siirtää kännykän taskuunsa, ristii kätensä ja alkaa ihailla kauempana ikkunasta avautuvaa ylevää maisemaa. Toinen miehistä jatkaa puhelimensa seurassa, kunnes havahtuu hetkeksi tarjoilijan saapuessa ottamaan tilausta. Tarjoilijan poistuttua puhelin ottaa taas paikkansa. Eikä mies irrottaudu sen lumosta edes silloin, kun pöytäseurueeseen liittyy lisää ihmisiä.Ehkä miehellä oli tärkeä työjuttu kesken, kuka tietää. Mutta se 2,5 tuntia, jonka lähipöydästä tapahtumasarjaa tahtomattani havainnoin, herätti. Että miltä näyttää, kun luulee vain ”tarkistavansa”, mitä porukka somessa puuhaa tai Whatsappissa keskustelee. Surullisen poissaolevalta se näyttää.Älypuhelin anastaa yhä isomman osan ajastamme, joten pitäisikö tilanteesta olla huolissaan? Pitää, jos on uskominen Guardiania. Lehti kirjoittaa Piilaakson asiantuntijoista, entisistä Facebookin ja Googlen työntekijöistä, jotka ovat jo ryhtyneet radikaaliin toimiin omaa älypuhelinaddiktiotaan vähentääkseen. Yksi lopetti Redditin ja Snapchatin käytön ja asennutti avustajallaan puhelimeensa ohjelman, joka estää uusien sovellusten lataamisen. Toisella taas on sovellus, joka palkitsee pisteillä – kun puhelinta ei käytä. Kolmas katkaisee kotinsa nettiyhteyden iltaisin ja lataa puhelimensa keittiössä, koskien siihen vasta aamulla. Yhä useampi lähettää lapsensa kouluihin, joissa älylaitteiden käyttö on kokonaan kielletty.Ja nyt on kyse henkilöistä, jotka keksivät muun muassa ”like”-nappulan ja olivat ratkaisevassa roolissa siinä, että älypuhelimista tuli niin addiktoivia.Me tavallinen kansa olemme vasta siinä vaiheessa, että jaksamme yhä innostua uusista, koukuttavista palveluista. Ehkä meidänkin pitäisi jo tajuta huolestua.