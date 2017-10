Kolumnit

Somen risuaitamerta pitäisi puhdistaa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Somen hashtag-meressä on kellunut viime päivät satojatuhansia samasta puusta veistettyjä risuaitoja.Joillekin #MeToo on rasittavaa rojua. Kokeneemmat merenkävijät tietävät, että syvissä vesissä lymyää kaikenlaista moskaa ja monsteria, vaikka niihin ei aina törmäisikään juuri sen oman vesireittinsä varrella.Varmimmatkin kapteenit pysyvät nöyränä merelle tietäen, että se saattaa ryöpyttää joskus oikein kunnolla ja jättää korvantaustat märiksi.Keskustelun aallot nostavat pintaan uusia ja yhä uusia rumia risuaitoja. Monet keksivät, että ne palvelevat veden varaan joutuneiden kellukkeina. Ne tarjoavat haaksirikkoutuneille materiaalia paattiin, jolla jatkaa matkaa. Jonkun vene saa kasteessa nimen ”Toivo”.On tärkeää, että puhdistamme merta. On kestävää kehitystä luoda roskasta uutta. Toistemme avulla voimme muodostaa useista risuaidoista suuren #IBelieveYou-pelastuslautan. Lautan, jolle myös yksin uppeluksissa olevat saavat jonain päivänä voimia nousta. Selviytymistarinansa kertominen ei ole pelastumisen ehto.Lautalla palaa myrskylyhty niille, jotka eivät jaksaneet painavan taakkansa vuoksi tai kun meren roju puhkoi lopulta keuhkon. Meri kätkee edelleen ne, jotka ovat vastuussa. Ne, jotka jatkavat saastuttamista somemyrskyn tyynnyttyäkin. Joukossa lienee niitä, jotka nauttivat muiden kärsimyksistä, ja niitä, jotka eivät välitä, sekä niitä, jotka eivät vain tiedä paremmin.Onko helpompi kierrättää ja viherpestä kuin puuttua, valistaa ja kasvattaa? Mitä jos pöllyttäisimme sitä pohjaa vielä vähän syvemmältä? Vai pelkäämmekö me, että se rikkoo herkän ekosysteemin?Toisten ihmisten kokemusten uskominen ja rakenteiden tunnistaminen ei vaadi omia huonoja kokemuksia, vaan tietoa ja kykyä asettua toisen uimahousuihin, airoihin tai ruoriin. Tunnistamisesta voi alkaa matka vastuuttamiseen ja vastuunkantoon.