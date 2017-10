Kolumnit

Erinomainen ilmatorjunta pelasti Helsingin suurpommituksissa

Missä viipyy Helsingin suurpommitusten muistomerkki? Suomessa muistellaan hanakasti sotia ja erilaisia muistomerkkejä ja patsaita on maa täynnä. Mutta suurpommitukset eivät ole muistomerkkiä saaneet, vaikka aihetta olisi.Neuvostoliiton pommikoneet pudottivat Helsinkiin tonneittain pommeja niin sanotuissa Helsingin suurpommituksissa. Suurpommitukset tapahtuivat helmikuussa 1944. Niiden tarkoitus oli taivutella Suomi rauhaan. Tavoite epäonnistui pahasti.Suurpommitukset kestivät kolme iltaa ja kolme yötä. Niiden aikana pommikoneet pudottivat yli 16 000 pommia. Tämän määrän olisi pitänyt tuhota koko kaupunki maan tasalle.Mutta Helsingissä oli erinomaisesti suunniteltu ilmatorjunta, joka pakotti lentokoneiden pudottamaan pommit kaupungin ulkopuolelle. Vain noin 5 prosenttia pommeista putosi kaupungin alueelle, loput mereen, pelloille ja metsiin.Dresdenin kuuluisissa pommituksissa kaupunkiin pudotettiin vain vähän enemmän pommeja kuin Helsinkiin. Dresden tuhoutui täysin ja arviolta 40 000 ihmistä menehtyi. Helsingissä kuoli 146 henkeä ja runsaat sata taloa tuhoutui. Helsingin ilmapuolustuksessa onnistuttiin monissa asioissa.Malmin hautausmaalla on muistokivi pommituksen uhreille. Museotykkejä on muistona Munkkiniemessä, Lauttasaaressa, Suomenlinnassa ja Käpylässä. Mutta Helsingin suurpommitukset ansaitsisi ehdottomasti muistomerkin kantakaupunkiin. Talvisotakin saa muistomerkin Kasarmitorille vielä tänä vuonna.Suurpommitusten muistomerkillä voisi kunnioittaa myös vihollisen muistoa. Helmikuussa 1944 ilmatorjunta ampui alas noin 20 neuvostokonetta. Niidenkin pilotit varmasti olisivat olleet mieluummin kotona perheittensä parissa kuin pommittamassa siviilejä.