Tekoälyraportti on lähes eroottista kirjallisuutta

Tänä syksynä on voinut lukea sanomalehdistä useita teknologian kehitykseen liittyviä tulevaisuuden visioita. Siis juttuja, joissa pohditaan jonkin tekeillä olevan uuden teknologisen keksinnön vaikutusta ihmiseen ja tulevaisuuden yhteiskuntaan.Elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva tekoälyohjausryhmä palautti tämän viikon maanantaina tekoälyä koskevan väliraporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.). Kyseinen ohjausryhmä asetettiin keväällä valmistelemaan Suomelle tekoälyohjelmaa. Ministeri on aikaisemmin todennut tekoälyn nousseen tärkeimmäksi osaksi digitaalista kehitystä.Nykyiset teknologiset itsestäänselvyydet, kuten parikymppiä maksava kapula, jolla pääsee käsiksi loputtomaan määrään tietoa, olisi varmasti monen mielestä tuntunut vielä 20 vuotta sitten ällistyttävältä keksinnöltä. Siis jos me tavikset olisimme silloin osanneet kuvitella tuollaista keksintöä. Loputon määrä tietoa, elokuvia ja musiikkia vain muutaman napin painalluksen päässä.Tämän takia ohjausryhmän raportti on kaltaiselleni eskapismista elävälle teknologianörtille lähes eroottista luettavaa. Sen mukaan tekoäly, robotit ja automaatio tulevat muuttamaan maailmaa enemmän kuin internet. Sen vaikutukset mullistavat yhteiskuntaa enemmän kuin teollinen vallankumous. Ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän mukaan tekoäly on kuin uusi sähkö. Ah, antakaa lisää! Mutta älkää kertoko, että muutokset tapahtuvat hitaasti ja lähes huomaamatta.Sosiologi Bruno Latourin mukaan jokainen mennyt sukupolvi on sanonut elävänsä keskellä suurta murrosta.Tässä vaiheessa itselleni on melko yhdentekevää, toteutuuko tekoälyraporttien tulevaisuusvisiot. Jo pelkästään villien visioiden lukeminen ja ajatteleminen on ihan kelpo ajanvietettä.