Alkoholiliike osoittaa, että Töölössä arvostetaan yhä palvelua

Sadassa vuodessa Töölön kallioille on rakennettu jyhkeitä kerrostaloja. Huvilat ja puutarhat ovat aikoja sitten luovuttaneet paikkansa ja nimensä kaduille, kuten Arkadian- ja Hesperiankaduille.Mitäpä tuumisi 1900-luvun alun töölöläinen tänä päivänä kaduilla astellessaan? Hän näkisi kiireisiä autoilijoita ja pyöräilijöitä sekä paljon ihmisiä koirien kanssa. Hevoset olisivat kadonneet katukuvasta. Leidit eivät osoittaisi porvarillista arvokkuuttaan hatuilla, vaan joka toisella olisi pipo päässään. Miesten näyttävät parrat saisivat kuitenkin aikamatkustajan tuntemaan olonsa kotoisaksi.Tyrmistyisikö menneisyydestä hypännyt kulkija lukuisista tatuointiliikkeistä? Kampaamot ja parturit häntä tuskin hämmästyttäisivät, kirpputorit todennäköisesti kiinnostaisivat. Koiratrimmaamo ja juuri avattu Töölön ensimmäinen pornokauppa voisivat herättää hilpeyttä. Pankkikonttorien toimintaperiaate olisi varmastikin ymmärrettävä.Siirtomaatavara-, maito- ja lihakaupat ovat yhdistyneet kauppahuoneeksi, jota kutsutaan lähikaupaksi tai marketiksi. Monet tehtaat ovat kadonneet Töölöstä, kuten sokeritehdas, sekä saippua-, suopa- ja kynttilätehdas. Sähköraitiovaunut olisivat 1900-luvun alun töölöläiselle tuttuja ja Töölöntorin hillittyyn kiireeseen hän sulautuisi varmasti vielä tänäänkin.Mutta nuoret, jotka kulkevat käsissään jonkinlainen levy, jonka toisella sivulla loistaa valo – mitä he tekevät? Ilmeisesti he katselevat sieltä jo toiseen tulevaisuuteen, jota me emme vielä näe. Robottien ohjaamat raitiovaunut ja kaduilla liikkuvat palvelusrobotit saattavat olla sadan vuoden kuluttua arkipäivää. Kaikki Töölössä ei kuitenkaan kehity teknologialla. Vanhanajan palvelua arvostetaan, kuten nostalgiseksi uudistettu Töölön alkoholiliike osoittaa.