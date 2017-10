Kolumnit

Kaikki muuttuu hauskemmaksi, kun sen kääntää koneellisesti suomeksi

Missä ihminen, siellä mietelause. ”Kaikella on tarkoituksensa” ja vastaavat auttavat silloin, kun joku päivä kaikessa tapahtuneessa voi vielä olla järkeä. Ison surun keskellä ei silti ehkä lohduta kuulla, että näin asioiden kuului mennä. Yhtä vähän helpottaa toverillinen taputus selkään lauseella, joka korostaa sitä, kuinka onni on vain ajatuksista kiinni.Myös ”Elä joka päivä niin kuin se olisi viimeisesi” kertoo sinänsä hyvän idean. Toisaalta se tuntuu turhalta syyllistämiseltä, jos päivä sattui kulumaan pakollisissa rutiinihommissa ja ilta sohvalla telkkaria tuijotellen. Onneksi tuli edes herkuteltua hyvällä jäätelöllä. Ai niin, pakkasessa on vielä jäätelöä.Etenkin kaikille kliseisiä mietelauseita inhoaville vinkiksi se, että vieraskieliset aforismit saattavat muuttua hykerryttäviksi, kun ne pyöräyttää automaattisen käännösohjelman läpi. Oikeastaan kaikki taitaa muuttua hauskemmaksi, kun sen kääntää koneellisesti suomeksi. (Olisiko tässä aforisminikkareille aineksia uuteen elämänviisauteen?)”Elämä ei ole odottamassa myrskyn ohittamista, sillä se on oppimista tanssimaan sateessa” sisältää totuuden siemenen, koska elämä ei tosiaan taida ketään tai mitään odotella.”Ammu kuuhun. Vaikka kaipaankin, pääset tähtien keskelle” tarjoaa kutkuttavia tulkintamahdollisuuksia. Pitäisikö lehmä lähettää avaruuteen? Onko kyse Maan Kuusta vai kenties muun planeetan kuusta? Tämän aforismin jälkimmäinen lause puolestaan on tekotaiteellisuudessaan kaunis. Samanlaista herkkyyttä henkii "Kaikki ne hetket menetetään aikaa kuin kyyneleet sateessa".Niin että carpe diem vaan, tartutaan nyt niihin hetkiin!