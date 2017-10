Kolumnit

Aamuruuhkassa suomalainen yhteiskunta ei näyttäydy hyvinvointivaltiona

Pidemmältä Kaakkois-Aasian matkalta palaavalle pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tunnelma näyttäytyy hämmentävänä. Masentuneet ja alakuloiset ihmiset yksikseen istumassa älylaitteita näpräten. Kukaan ei hymyile, naura, iloitse tai tarjoa pähkinöitä spontaanisti.Halu suunnata pikimmiten lentokentälle ja etelään on suuri. Aamuruuhkassa suomalainen yhteiskunta näyttäytyy pikemminkin Jules Vernen 1900-luvun Pariisina kuin pohjoismaisena hyvinvointivaltiona.Mieli halajaa ravistelemaan ihmisiä. Kysymään, miksi olette valinneet melankolisuuden ilon sijasta? Hiljaisuuden rupattelun tilalle? Miksette ole onnellisia vallitsevasta elintasosta, kun tiedätte maailmassa olevan miljoonia piestyjä, raiskattuja ja aliravittuja ihmisiä vailla mahdollisuutta puhtaaseen veteen tai kunnolliseen käymälään.Yleistää ei tietenkään sovi. Monen alakuloisuuden takana ovat ongelmat, joita ei tule vähätellä. Perheenjäsenen alkoholismi, rakkaushuolet, opiskelu- tai työpaikan puuttuminen ovat kaikki todellisia ongelmia, eikä syyttely tai amerikkalaiseen yltiöpositiivisuuteen pakottaminen auta niiden käsittelyssä.Emme voi valita perhettämme, silmiemme väriä tai HSL:n bussien penkkien pehmusteita. On asioita, jotka on otettava sellaisina kuin ne ovat. On kuitenkin paljon asioita, joihin voimme vaikuttaa – ehkä tärkeimpänä oma asenteemme.Joka aamu teemme valinnan, olemmeko kiitollisia siitä mitä meillä on, vai ärsyyntyneitä siitä mitä meillä ei ole. Joka aamu teemme myös valinnan, istummeko bussiin suupielet ylös- vai alaspäin.Suosittelen kokeilemaan hymyilemistä maanantaiaamuna ruuhkabussissa. Jos ei muuten, niin ihan jo muiden hämmästyksestä saatavan ilon takia. Sitä paitsi, hymyileminen tarttuu. Ja hymy jos mikä, tekee maailmasta vähän paremman paikan elää – myös niiden kaikkien murheiden keskellä.