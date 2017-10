Kolumnit

Rakas työnantaja, sinun on syytä onnitella minua

Sinun on syytä onnitella minua. Olen toteuttanut unelmani ja valmistumassa yliopistosta. En ole vielä saanut tutkintotodistusta, mutta olen varma asiasta. Nyt ei voi muuta kuin jännittää gradun arvosanaa.Olen onnellinen, tai ainakin olin hetken, ennen kuin ryhdyin työnhakuun. Olen lähettänyt sinulle monta kymmentä työhakemusta. Tosin suurin osa niistä on ollut avoimia hakemuksia paikkoihin, joissa olen kuvitellut olevan tarvetta tiedoilleni ja taidoilleni.Tarvetta ei ole ollut.Olen madaltanut vaatimuksiani ja laajentanut etsimisen kenttää. Ryhdyin siis ”kaunistelemaan” taitojani. Parhaat saavutukseni ovat ollut yksi kutsu haastatteluun ja yksi perusteellinen kielteinen vastaus, mikä sekin on saavutus. Ei kukaan nykyään ehdi vastata turhiin viesteihin.Haastattelussa sinä kysyit, rakastanko sinua, olenko unelmoinut sinusta, haluanko olla kanssasi ainakin 10 vuotta ja enhän riko mielenrauhaasi. Miten saatoit epäillä tunteitani – olenhan lähettänyt sinulle hakemukseni!Kyllä minä rakastan sinua, mutta yhtä lailla rakastan muita, joille olen myös lähettänyt hakemuksiani. En voi rakastaa vain sinua, ja kun en osannut sinulle valehdella, vastasin en.En ilmeisesti osaa vielä kaunistella asioita tarpeeksi hyvin. Ihan varmasti osaisin tehdä rehellisesti ja tehokkaasti sitä työtä, johon olin pyrkimässä, mutta en osaa valehdella. Olen vanhanaikainen.Kyllä minä ymmärrän, että kunnolliset perustelut työpaikkahakemuksessa ja haastattelussa voivat olla hyvä mittari työnhakijoiden arvioinnissa, ja ehkä joku saattaa jopa ajatella, että kyky valehdella on hyve esimerkiksi myyntialalla. Jos osaa myydä itseään, niin pystyy myymään mitä tahansa.PS. Rakas työnantaja! Vaikka rakastan sinua, en muista nimeäsi. Olen kirjoittanut sinulle jo monta hakemusta. Anteeksi.