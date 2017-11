Kolumnit

Eliitin vihaaminen on taas muotia – ehdotan Laulua 250 yrityksestä

Sen uutisen olisi luullut ajavan kansan kaduille. Constellation Research & Technologyn ja muutaman muun tahon tekemän tuoreen selvityksen mukaan 250 maailman suurinta yritystä tuottaa kolmasosan maailman hiilidioksidipäästöistä. Uutinen ilmestyi Hesarin sivuille tiistaina kello 13.11.Koska eliitin vihaaminen on taas muotia, ajattelin, että tästä syntyy kaikkien aikojen verkkomyrsky. Väärässäpä olin. Tunnin kuluttua uutisen perässä ei ollut ainuttakaan kommenttia.Ehkä vaisu reaktio johtui siitä, ettei uutinen ollut riittävän dramaattinen. Tänä vuonna on nimittäin julkaistu myös raportti, jonka mukaan sata yhtiötä on tuottanut 71 prosenttia kaikista vuoden 1988 jälkeen syntyneistä hiilidioksidipäästöistä. Molempien listojen kärkipäässä keikkuvat Gazprom, Exxon Mobile ja Coal India.Lukujen luulisi herättävän paljon enemmän raivoa.Hyvätekeväisyysjärjestö Oxfamin pari vuotta sitten ilmestyneen raportin mukaan maailman 62 rikkainta ihmistä omistaa saman verran kuin köyhempi puolikas.Constellation Research & Technologyn David Lubin unelmoi maailman 250 suurimman yrityksen toimitusjohtajien kutsumisesta samaan luentosaliin. Jos viestin ilmastonmuutoksen torjunnan välttämättömyydestä saisi heille perille, paljon olisi jo pelastettu.Valitettavasti on hyvin epätodennäköistä, että sanoma menee toimareille jakeluun ainakaan ennen kuin on liian myöhäistä. Ehkä luentosalin sijaan kannattaisikin suunnitella seksikkäämpiä valistustapoja.Kristiina Halkola kiusasi vuonna 1969 suomalaista eliittiä Laululla 20 perheestä. Justin Bieber, Rihanna ja Kanye West, miten olisi Biisi 250 yrityksestä tai Laulu 62 ökyrikkaasta?Tai sitten on vedettävä hihasta Uuno-kortti. Uuno Turhapurohan tuntee hyvin Exxon Mobilen johtajan Veijo Esson.