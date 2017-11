Kolumnit

Vannoin, etten koskaan lähde Kalliosta – päädyin Pukinmäkeen

Kun Kallion kaupunginosa alkoi muuttua trendikkääksi, olimme puolisoni kanssa kävelleet läpi sen jokaisen kadun. Oli aika vaihtaa maisemaa.Hetken mittailimme katuja Taka-Töölössä, mutta se ei tuntunut kodilta. Haaveilimme pikku pihasta tai parvekkeesta, kotiovelta alkavista ulkoilureiteistä. Olimme tehneet myös pyöräretkiä Laajasaloon, merellinen kaupunginosa olisi tuntunut kivalta.Meistä tuli kuitenkin Pukinmäen lähiöasukkaita, vaikka joskus vannoin, etten koskaan lähtisi Kalliosta. Siirtymä oli yllättävän kivuton, vaikka emme autoile.Ensimmäinen Helsingin-kotini oli Pitäjänmäellä, joten kun matkustimme junalla Puksuun asuntonäytölle, tuntui kuin olisin ollut menossa Pitskuun.Pukinmäki on solmukohta, josta on helppo liikkua julkisilla ja pyörällä. Vantaanjoen rantareitit tarjoavat kaipaamani luontopolun vesistön äärellä. Jokea pitkin pääsee merelle, ja merta olen välillä kaivannut, sillä vietin lapsuuteni Hangossa.Kun joskus kävelen joen varressa en uskoisi maisemasta, että olen Helsingissä, sillä vain taustahäly kuuluu. Kerran lähdin lenkille jokivarteen jouluaaton aattona iltapimeällä ja räntäsateessa. Vastaan tuli vain yksi koiranulkoiluttaja. Sellainen hiljaisuus sopii hyvin Hangosta kotoisin olevalle. Toki kauniilla säällä sunnuntaisin kävelyreitillä voi olla miltei ruuhkaista.Keskustaan tästä on helppo tehdä retkiä, samalla voi leikkiä turistia. Kun keskustasta tullessa jään bussista joen kohdalla, tunnen että sieluni rauhoittuu ja suorastaan lepää. Kaupungissa voimme olla lähellä ja etäällä, joskus osallistumatta kaikkiin pöhinöihin, mutta mahdollisuus on helposti saatavilla.Malmin palvelut ovat tässä niin lähellä, että keskustaan ei ole pakko lähteä. Veikkaan, että Malmi on tulevaisuuden trendikaupunginosa. Olemme aivan siinä liepeillä.