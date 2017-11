Kolumnit

Tango on Suomen bluesia ja sopii mielenmaisemaamme

Jos omat ideat ovat loppu, kannattaa varastaa kaverilta. Tahko Pihkala vohki baseballin amerikkalaisilta ja eikös vain, kohta kaikki pohjalaiset syöksyivät pesälle ja huusivat dramaattisella äänellä ”haavoittunut”, ”kuollut”, ”palo.”Pohjalaiset pääsivät kerrankin luvan kanssa polttamaan toisiaan.Eipä aikaakaan, kun pesäpallosta alettiin puhua Suomen kansallispelinä. Samat pitäjät, joissa pojat väänsivät räikeissä trikoissa toisiaan niskasta outoihin asentoihin kunnostautuivat sekä painissa että pesiksessä. Sivistyneille seuduille pesis ei levinnyt. Helsingissä ja Tampereella ei ole pesiksen pääsarjan joukkuetta.Reippaina varkaina suomalaiset varastivat myös tangon argentiinalaisilta. Nyt samassa pesäpallo- ja painipitäjässä melankoliaan taipuvaiset suomalaiset tanssivat tangoa kadulla tuulipuvuissaan ja Pomarfin-kengät maata laahaten.Tango on Suomen bluesia ja se sopiikin oikeastaan paremmin suomalaiseen mielenmaisemaan – sellaiseen, missä lähetetään kylmästä betonilähiöstä kirje kotiin, jossa hukataan elämän valttikortit ja jossa mennään viideltä saunaan ja kuudelta putkaan.Jos tangon vielä jotenkin tajuaa, mutta pesistä ja painia ei, niin halloween-kerjuupäivä on aivan turha laina Amerikasta. Lapset kulkevat Harry Potter -hattu päässä kinuamassa karkkia ovelta ovelle ja taas pitää leikkiä autiotaloa, kuten Dingon biisissä, etteivät tenavat kekkaisi talonväen olevan kotosalla.Annetaan englantilaisten, skotlantilaisten, irkkujen ja jenkkien pitää halloweeninsa. Yhdysvaltoihin halloweenin toivat irlantilaiset ja skotit. Meille riittää ihan hyvin pääsiäisnoidat, eli trullit.Meillä on rikas ja vähän hämärä pääsiäisperinne, joten amerikkalaiset voivat pitää mörköjuhlansa. Keskitytään me joulun odotukseen.