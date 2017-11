Kolumnit

Kivikon hiihtohalli kannattaisi muuttaa lumilautailuhalliksi

"Eiköhän lähdetä Kivikon hiihtohalliin sivakoimaan?" Edellä mainittu kysymys on kuvitteellinen, ja tosielämässä myös perin harvinainen.Moni helsinkiläinen ei varmasti edes tiedä, että Kivikossa on halli, jossa voi hiihtää. Toisin kuin saattaisi kuvitella, kesällä siellä ei pysty kuitenkaan suksimaan. Syynä on se, että hallin aukiolokausi alkaa syksyllä − tänä vuonna lokakuun alussa. Halli suljetaan heti, kun kaupunki saa ulkolatuja kuntoon.Kesäkuukausina hallia ei kannata pitää auki, koska suurin osa ihmisistä haluaa tehdä lyhyen suven aikana jotain muuta kuin oleskella pakastinta muistuttavassa tilassa. Tai hiihtää.Murtomaahiihto ei ole talvisinkaan mikään seksikkäin mahdollinen laji, joten Kivikon hiihtohalli joutui jo pian vuonna 2009 pidettyjen avajaistensa jälkeen pakkohuutokaupattavaksi. Helsingin kaupunki osti hallin kolmella miljoonalla eurolla ja on sen jälkeen tekohengittänyt surkeaa bisnestä verovaroin.Jopa hiihtoväen suunnalta on kuulunut kritiikkiä toiminnan päättömyydestä. Latutilanne-verkkosivuston nokkamies Axa Sorjanen ehdotti esimerkiksi hiljattain Iltalehdessä (IL 9. 10.) Kivikon hiihtohallin muuttamista lumilautailuhalliksi. Idea on hyvä, joskaan mikään kultakaivos hallista tulisi tuskin senkään jälkeen.Hallin käyttäjien keski-ikä ainakin laskisi ryminällä, koska lumilautailu ja new school -laskettelu ovat suosittuja lajeja nuorten keskuudessa. Hiihto sen sijaan on monelle synonyymi pakkopullalle tai kokonaan tuntematon alue. Pitää siis olla melkoinen optimisti, jos haluaa uskoa, että hiihtohalli muuttuu tulevaisuudessa suosituksi urheilupaikaksi. Kannattaisi siis ehkä ennemminkin ottaa järki käteen, vaihtaa hallin käyttötarkoitus tai sammuttaa valot lopullisesti.