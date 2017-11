Kolumnit

Henkilön tausta vaikuttaa siihen, miten sanomisiin suhtaudutaan

Julkinen keskustelu on nykyään somessa, mutta ihmisten ja ryhmien väliseen vuorovaikutukseen liittyvät ilmiöt ja lainalaisuudet eivät ole juuri muuttuneet.Yksi esimerkki tällaisesta aikaa-ennen-internetiä esiintyneestä ilmiöstä on noussut viime vuosina yhä vahvemmin esille. Nimittäin väite siitä, että henkilön tausta tai ominaisuudet vaikuttavat siihen, millä tavoin hänen sanomisiin suhtaudutaan.Keskustelu nousi esimerkiksi Helsingin Sanomien lukijoiden kommenttipalstalla toissa viikolla. Tuolloin Hesari uutisoi YK:n tutkimuksesta, jossa selvitettiin arabimiesten tasa-arvokäsityksiä. Jutun yhteydessä kuultiin egyptiläis-walesilaista professoria Shereen El Fekia.Lukijakommenteissa esitettiin väite, jonka mukaan esimerkiksi kantasuomalainen leimautuisi rasistiksi, jos sanoisi samoja asioita kuin haastateltava. Sama väite esiintyi myös viikonloppuna Fatim Diarran facebook-kommenttien yhteydessä.Eli väite siitä, että reaktiomme johtuvat ensisijaisesti kommentoijasta itsestään eikä niinkään kommentin sisällöstä. Väite on yleinen ja lisäksi täyttä totta.Tunnettu puolalainen psykologi Solomon Asch asetti jo 1940-luvulla tekemissään klassisissa kokeissaan lauseita erilaisten tunnettujen henkilöiden suuhun. Tämän jälkeen koehenkilöinä toimivien opiskelijoiden oli luettava lause ja selitettävä sen sisältö omin sanoin.Koehenkilöiden tulkinnat lauseista muuttuivat sen mukaan kenen ”nimiin” lause oli laitettu. Se, mitä ominaisuuksia lukija (eli viestin vastaanottaja) liitti viestin lähettäjään vaikutti vahvasti siihen, miten viesti ymmärrettiin. Saatamme esimerkiksi olettaa puhujalla olevan jonkinlainen salainen tarkoitusperä, mikä vaikuttaa tulkintaamme.Aschin tutkimukset on hyvä muistaa myös nykykeskustelua seuratessaan.