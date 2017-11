Kolumnit

Ennen malminkartanolaiset tunnisti saappaista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Muutimme Vallilan vanhasta puutalosta juuri valmistuneeseen kerrostaloon Malminkartanoon vuonna 1978. Tästä rakenteilla olevasta Helsingin pohjoisesta lähiöstä tulikin kotipaikkamme kymmeniksi vuosiksi. Silloin suurella peltoaukealla oli yksi tie, jonka toisella puolella oli opiskelija-asuntoja ja toisella puolella talot, joihin muutimme.Pellolla oli lehmiä ja Vellikellon sikalanmäellä sikoja. Tuntui kuin olisimme muuttaneet Helsingin ydinkeskustasta aivan maalle. Nauroimme joskus, että maltsulaiset tuntee siitä, että heillä on aina kumisaappaat jalassa. Sateen jälkeen pellot lainehtivat vettä ja sinne syntyi kuraisia polkuja, joita pitkin käveltiin M-junalle.Rata oli valmistunut kolme vuotta aikaisemmin. Se olikin ainoa ylellisyys, joka meillä oli, joskin myös omalla bussilinjalla pääsi kaupunkiin. Lähin ruokakauppa oli Kannelmäessä ja posti oli Konalassa. Myymäläauto kävi kerran viikossa.Rakentaminen jatkui ja maan märkyydestä johtuen paalutuskoneiden jatkuva pauke olikin arkipäivää. Alue suunniteltiin siten, että keskusta-alue rakennettiin autottomaksi.Ajan myötä sitten lähiöömme tulivat muutkin palvelut. Lähin iso kauppa oli Kannelmäen taakse valmistunut Maxi-market, joka on nykyään Suomen suurimpiin kuuluva kauppa, jonka ovet ovat aina auki. Ajat ovat muuttuneet. Lehmät ja porsaat olivat kuitenkin alueella vielä pitkään.Malminkartanoa yhdistää pitkä tunneli, josta kulki M-juna ja nykyisin kulkee I- ja P-junat. Melkeinpä ensimmäiset kaupungin luvalliset graffitit sai maalata tämän tunnelin seinille.Erityisen ihanaa Malminkartanossa on aina ollut sen vehreyttä pursuava luonto. Olen muuttanut sieltä ensin Kannelmäkeen ja sitten Konalaan. En ole kauaksi lähtenyt. Onneksi, sillä voin vieläkin käydä kävelemässä siellä.