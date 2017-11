Kolumnit

Bussikuskikin kaipaa ymmärrystä

Istuin ruuhkabussissa Espoossa, kun kuljettaja teki virheen. Äkkijarrutuksen myötä pieni tyttö ja hänen käytävällä seissyt äitinsä kaatuivat. Lapsi lensi pitkälle bussin etuosaan asti, ja se oli niin hurjan näköistä, että me kaikki säikähdimme.Äidin kiiruhtaessa nostamaan pelästyneen, mutta muuten ehjänä olevan lapsen syliinsä, alkoi toinen naishenkilö huutaa kuskille. Hän toisti moneen kertaan miten tämän tulisi muistaa turvaväli ja ajaa varovasti, ja kun kuski ei lähtenyt ajamaan vaan yritti kysyä onko lapsi kunnossa, huusi nainen tälle vielä enemmän käskien tätä vain keskittyä ajamiseen ja näytti käsimerkkejä, joiden tarkoitus oli ilmeisesti saada tämä vaikenemaan. Kun tilanne jatkui vain, eikä huuto loppunut, pyysi vanhempi rouva hyvin asiallisesti naista kertomaan kuskille, että lapsi on kunnossa, jolloin tämä kipakasti käski rouvaa keskittymään omiin asioihinsa.Lopulta matka jatkui, mutta minua harmitti. On tuttu ilmiö, että säikähdys purkautuu suuttumuksena, mutta olisi hienoa jos me kriisin hetkellä keskittyisimme syypään etsimisen sijaan auttamaan lähimmäistämme ja erityisesti niitä, jotka eniten apuamme tarvitsevat. Nainen piti huolta äidistä ja lapsesta ja varmisti, että heillä on kaikki hyvin, mutta kukaan ei auttanut kuljettajaa.Olisi ollut hienoa nähdä, miten nainen olisi laittanut kätensä tämänkin olkapäälle ja sanonut tälle, että ei hätää, me kaikki teemme virhearviointeja. Ehkä hän olisi silloin tajunnut, ettei ollut ymmärtänyt tämän murteisen suomen vuoksi, mitä hän oli yrittänyt kysyä, ja pahoitellessaan huonoa käytöstään, kuljettaja olisi voinut lohduttaa naista ihan samoilla sanoilla.Jäädessäni menin etuovesta ulos ja kiitin kuskia kyydistä, kun en muutakaan osannut. Minusta tuntui, että hän oli meistä se, joka säikähti eniten.