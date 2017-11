Kolumnit

Jatkuva syyllisten etsiminen ei johda mihinkään

Jouduin taannoin asioimaan kaupungin maistraatissa. Kyseisen paikan löytämisestä tuli pieni näytelmä toimistojen sokkeloisilla kujilla. Tunsin itseni hölmöksi. Jokaisella kulmalla kamera tuijotti minua ja tekemisiäni herkeämättä, mutta en voinut muuta kuin mennä ovelta ovelle ja yrittää etsiä.Sitten sain loistoajatuksen, että menenpä velkaneuvonnasta kysäisemään, koska siinä lähellähän maistraatin piti olla. Soitin kelloa, koska tiskillä ei ollut ketään. Soitin toisen kerran. Akvaarion lasit vain helisivät kiukkuisesti, kun tuuli kävi läpi toimiston, mutta ketään ei tullut luukulle. Säällisen ajan kuluessa lähdin pois.Uutisissa sanottiin, että bruttokansantuote on hieman noussut. Ei kuitenkaan niin paljon, kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa. Suomi laahaa jäljessä ja talouskasvu ei ole ollut niin voimakasta kuin olisi toivottu. Ei ole syntynyt 100 000 uutta työpaikkaa mistään.Sosiaali- ja toimeentulotukien saajia syytetään liian helpon rahan saamisesta ja jokaisella hallituskaudella käydään kädenvääntöä siitä, leikataanko pienimpiä eläkkeitä ja heikennetäänkö sosiaalitukien saajien asemaa.Suurin virhe, mitä tässä vaiheessa voidaan tehdä, on jatkuva syyllisten etsintä. Pitäisi käsittää, että heikoimmassakin asemassa olevat ihmiset ovat samaa kansaa kuin rikas ja hyvin toimeentuleva puoli. Poliitikkojen ja valtion viroissa olevien pitäisi ymmärtää, että he ovat ihmisiä varten, ei päinvastoin.Kun vallitseva moraalinormi on nihilismi, on helppo piiloutua kyynisyyden taakse sen sijaan, että alkaisi tehdä ympäristössään positiivisia muutoksia. Pienen kansakunnan ei ole ainakaan varaa alkaa hajaantua kahteen leiriin, jossa muualta Suomeen muuttaneet ovat kolmantena ryhmänä.Löysin maistraatin kahden ystävällisen naisen avulla aikani seikkailtuani. Pääasia on olla askel edellä ja nähdä harmaan kiven läpi.