Kirkosta eronnut hipsteri onkin yhtäkkiä laupias kalliolainen

Olen kovasti ihmetellyt, miksi monet kristityt suhtautuvat niin penseästi pakolaisten vastaanottamiseen. Siis siihen, että Suomi toimii kuin Raamatun laupias samarialainen ja auttaa ihmisiä hädässä.Taustalla lienee pelko, että Suomeen tulevat muslimit vievät kristinuskolta elintilaa. Maanantaina Hesari kertoi, että monet päiväkodit sulkevat kirkolta ovensa Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman uusien linjausten takia. Opetushallituksen mukaan seurakunnan kanssa saa kyllä tehdä yhteistyötä, mutta toiminnan pitää sopia kaikille lapsille katsomuksesta riippumatta.Päiväkodissa ei siis saa enää puhua Jumalasta ja Jeesuksesta, jos Allah ei mahdu samaan lauseeseen. Jos uskoo, että Jumala on luonut maailman ja ihmisen elämän tarkoitus on elää mahdollisimman tiiviissä suhteessa häneen, linjausta on vaikea hyväksyä. Miltä tuntuisi, jos sinulle ilmoitettaisiin, ettei päiväkodissa saa enää kertoa, että maapallo on pyöreä, koska siellä on myös lapsia, joiden vanhemmat uskovat toisin?Yhteiskunta on maallistunut, esimerkiksi Helsingissä enää puolet asukkaista kuuluu kirkkoon ja monen on vaikea samastua uskovaisten ajatuksiin. Hämmennys on suurta. On tultu kummalliseen tilanteeseen, jossa kirkosta eronneet Kallion hipsterit ottaisivat maahanmuuttajat vastaan kuin laupias samarialainen, mutta kristitty presidenttiehdokas tahtoo rajat kiinni ja kehitysavun minimiin.Kaikkien uskovien pitäisi ymmärtää, että kristinuskon elintilan kutistuminen ei johdu maahanmuuttajista vaan yhteiskunnan maallistumisesta. Jos suunnan haluaa kääntää, ei auta kuin uskoa, rukoilla ja rakastaa lähimmäistä, myös sitä maahanmuuttajaa.Muiden olisi hyvä muistaa, että puolet suomalaisista uskoo Jumalaan ja Jeesukseen. Siksi tulisi kaikin keinoin välttää sitä, että edes osa tästä joukosta tuntee katsomuksensa uhatuksi.