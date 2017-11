Kolumnit

Yhdessäkään bussissa ei lue: Iivisniemi

Asuin 25 vuotta Stadissa ja siitä kaksi vuotta Lontoossa. Sen jälkeen muutin Espoon Matinkylään, jossa tuli vietettyä samassa taloyhtiössä lähes 42 vuotta.Sitten tuli aika pistää 70-luvulla rakennetut talot pakettiin ja remontoida kokonaan, uusi koti oli löydettävä.Kolmas katsastamani asunto miellytti minua. Nyt olen asunut Iivisniemessä puolitoista vuotta. Ensimmäinen vuosi on ollut pelkkää harjoittelua ja totuttelemista tähän pieneen paikkaan, jota voisi melkein kutsua lintukodoksi. Jopa idyllinen sopisi, jos eivät talot olisi pelkkää elementtiä.Pääkatu eli Iivisniemenkatu on noin 400 askelen mittainen ja sen varrella sijaitsevat palvelut. Kauppa on toisella puolella katua. Sieltä saan lähes kaiken päivittäin tarvitsemani ja voin lisäksi nostaa rahaa, ladata matkakortin ja ostaa postimerkitkin. Postilaatikko sijaitsee kaupan nurkan takana. Pieniä elemettijalkakauppoja on lisää pääkadun varrella, pari ruokapaikkaakin löytyy.Jos muuta tarpeellista tarvitsen, kävelymatkan päässä on Soukan ostari, Iso Omena ja Suomenojan kierrätyskeskus.Kartan mukaan Iikkarissa on parisenkymmentä taloa. Iikkarin kautta ajavissa busseissa ei yhdessäkään lue paikan nimeä. Iikkari on vähän kuin unohdettu, vain bussimatkan varrella sijaitseva saareke.Nykyään Iikkari on minulle jo aivan kotoisa asuinpaikka. Viidennen kerroksen ikkunoista voin katsoa mitä kadulla tapahtuu ja parvekkeelta näkyy pieni havumetsikkö ja korkea kallio.Iivisniemestä lähtee lukuisia kävelyteitä. Niitä on metsän keskellä, kadun varressa ja rantatiekin avattiin tänä kesänä. Arkisin saa reittinsä tehdä melkein yksin, jolloin pääsee näkemään kaikki luonnon ihmeet rauhassa.Pelkään silti, että metrobuumi saa Iivisniemen pursuamaan taloja niin, että Iikkaristakin tulee samanlainen ylirakennettu lähiö kuin Matinkylästä metron myötä.