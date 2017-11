Kolumnit

Helsinki tunnetaan monista asioista, eikä oikein mistään

Millainen on Helsingin imago? Monilla suurilla kaupungeilla on ominaisuuksia, jotka muokkaavat niiden identiteettiä ja joista ne tunnetaan.New York on kaupunki, joka ei nuku koskaan, Pariisi on romantiikan ja muodin keskus ja Berliini vaihtoehtoväen mekka. Joillain kaupungeilla on historiasta kumpuavia tekijöitä, jotka tekevät ne tunnetuksi: Pisassa on kalteva torni ja Agrassa Taj Mahal.Monilla suomalaisillakin paikkakunnilla on omat imagonsa. Suonenjoki tunnetaan mansikoista, Laitila munista ja oluesta, Turku on Suomen vanhin kaupunki ja Hamina on pyöreä.Mutta mistä Helsinki tunnetaan? Helsinki on pääkaupunki, monien poliittisten ja urheilun tapahtumien keskus sekä luovan työn keskus. Helsinki on kaupunki, jonne "kaikki haluavat" ja jossa asuminen maksaa liikaa. Helsingin imago on maakunnista katsottuna sillisalaatti. Se tunnetaan monista asioista, eikä oikein mistään.Ulkomailta katsottuna Helsingin imago on yhtä ongelmallinen. Helsinkiä ei tunneta mistään, mikä erottaisi sen muista kaupungeista. Merenrantaa on muissakin suurissa kaupungeissa. Taide- ja teatteritarjonta kattaa vain paikallisten tarpeet. Rakennuskanta on uudehkoa ja uusin arkkitehtuuri tylsää. Huippuyliopistot ovat muualla.Mutta metsä. Siinä on Helsingin imagon ydin. Missä toisessa pääkaukungissa metsä on niin keskeisessä roolissa kuin Helsingissä? Pasilan asemalta on 400 metriä metsään. Suomen metsäisin metsä on paikannettu Sipoonkorpeen, jonne on Senaatintorilta 20 kilometriä. Jokaisessa lähiössä on omat lähimetsänsä. Olen erityisen iloinen, että Kivinokan vanha metsä suojellaan ja Helsinkiin ollaan puuhaamassa kansallista kaupunkipuistoa.Maailman metsäisin pääkaupunki. Se on hyvä imago.