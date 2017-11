Kolumnit

En osaa hävetä riippuvuuttani tosi-tv:stä

Janne Kataja ja rakkauden mystinen seinä. Sara Sieppi ja italialaisessa huvilassa juhlivat viehättävät sinkut. Jaajo Linnonmaa ja miljoonan euron kysymys.Mikä tosi-tv:ssä koukuttaa sadat tuhannet suomalaiset ruudun ääreen?Tosi-tv on monelle varmasti niin sanottu guilty pleasure eli kielletty nautinto. Minä olen siitä ehkä kummallinen, että en osaa hävetä tosi-tv-riippuvuuttani. Myönnän rohkeasti kuuluvani niihin, joiden on pakko nähdä Paratiisihotellin uusin jakso ja lukea viihdesivustolta, kuinka Napakympin viikon parien lomamatkat menivät. Odotan kuumeisesti Temptation Islandin uutta tuotantokautta ja osaan kertoa viime kauden mehukkaimmat juonenkäänteet vaikka unissani.Minulle tosi-tv on nopea pakokeino omasta arjesta ja todellisuudesta. Mikä voisi työpäivän ja kotitöiden jälkeen olla ihanampaa kuin istua sohvalle ja laittaa tosi-tv pyörimään?Vastaus on, että ei mikään. Tosi-tv:tä katsoessa voi täydellisesti unohtaa kaiken muun. Ei tarvitse välttämättä edes ajatella. Voi hetkeksi heittäytyä seuraamaan jonkun toisen elämää lähietäisyydeltä. Ihmisten luontainen uteliaisuus ja tirkistelynhalu ovatkin varmasti yksi tosi-tv:n koukuttavuuteen vaikuttavista tekijöistä.Lisäksi tosi-tv -ohjelmat mahdollistavat aitojen tunteiden näkemisen ja kokemisen. Yksi tosi-tv:ssä vahvasti läsnä oleva tunne on myötähäpeä. Se on siitä mielenkiintoinen tunne, että se tuntuu sekä hyvältä että pahalta. Välillä myötähäpeä kasvaa niin suureksi, että pakko vaihtaa hetkeksi kanavaa. Mutta ihan vain hetkeksi. On pakko kuulla, mitä Paratiisihotellin nuoret tulevaisuuden toivot seuraavaksi suustaan möläyttävät.Onkin aika unohtaa tosi-tv:n katsomisesta aiheutuva häpeä ja keskittyä myötähäpeästä nauttimiseen.