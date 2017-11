Kolumnit

Ulkomaalaislaki kiristyi, mitä tapahtui?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kukaan ei tunnu tietävän, mitä seurauksia viimevuotisella ulkomaalaislain kiristyksellä oli.Keväästä 2016 lähtien oleskelulupia ei ole enää myönnetty humanitaarisen suojelun perusteella, joita myönnettiin vuosien saatossa joillekin sadoille sellaisille turvapaikanhakijoille, joille ei ehkä olisi voitu myöntää oleskelulupaa turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteella. Käytännössä he ovat olleet somaleja, irakilaisia ja afganistanilaisia, jotka eivät ole voineet palata kotimaahansa siellä olevan yleisen epävakauden takia.Humanitaarisen suojelun perusteella oleskelulupia myönnettiin määräajaksi, mutta tänä vuonna Migrissä on ollut vireillä vain pari näiden ihmisten jättämää jatkolupahakemusta.Miksi jatkohakemuksia on jätetty niin vähän? Vähintään kymmenien ihmisten oleskelulupa kun on umpeutunut lakimuutoksen jälkeen. Kyselin asiasta Migrin ja sisäministeriön virkamiehiltä, eikä vastausta löytynyt. Todennäköisesti monet ovat kadonneet muualle Schengen-alueelle. Lakiesityksessäkään ei aikanaan osattu arvioida, kuinka moni humanitaarista suojelua saanut lopulta jäisi Suomeen jollakin muulla perusteella.Ulkomaalaislain kiristyksen taustalla oli aikanaan halu viedä säädöstöä kohti eurooppalaista keskitasoa. Siis vähentää Suomeen tulon houkuttelevuutta, kuten on tapana sanoa. Humanitaarinen suojelu oli Suomen lainsäädännön erikoisuus, ja siitä pääsi helposti eroon. Turvapaikan ja toissijaisen suojelun perusteet on sementoitu EU-direktiivillä sekä YK:n pakolaissopimuksella.Ulkomaalaislain ruuvaaminen aiheutti aikanaan jonkin verran älämölöä oppositiossa ja järjestöissä, ja vaatimuksia perusteen palauttamisesta kuulee vieläkin. Merkittävästä maahantulon mahdollistavasta lupakategoriasta ei ole kyse, mutta olisi silti kiintoisaa ja oleellista tietää, mitä vaikutuksia sen poistamisella oli.