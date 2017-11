Kolumnit

Pakilassa lehtipuhallin on välttämättömyys

Olen aina harrastanut kaljakelluntaa. Ensisijaisesti siksi muutimme Pakilaan, joka sijaitsee paisuvan Vantaanjoen välittömässä läheisyydessä. Harrastusmahdollisuudet tulevat paranemaan ojan muuttuessa joeksi etsiytyessään aina vain vuolaampana mereen. Me harrastelijat olemme ilmastonmuutoksen voittajia saadessamme jonain päivänä hypätä turbulenttiin virtaan jo parvekkeeltamme Pakilan korkeimmalta kohdalta. Tervetuloa poikani.Laajat näkymät parvekkeelta kattavat koko itäisen Pakilan, sen puutarhan aina joelle asti. Parvekkeeltamme voi aistia myös Kehän ja Tuusulanväylän kiihtyvän liikenteen vilskeen. Vaikka tiet ovat melko kaukana ja näkymättömissä, kuulla voi kohisevan nastarenkaiden voimistaman pauhun. Yksityisautoilijat siellä reippaina ajavat töihin, töistä koteihin viitenä päivänä seitsemästä, kahtena päivänä muuten vain. Poikani, elämme taloudellista nousua ja sen voi kuulla. Tänne on hyvä tulla.Takapihallemme on kaavoitettu laaja asuinalue. Tänne on muitakin tulijoita kuin sinä. Helsinki paisuu, joki paisuu, puutarha paisuu, kaikki paisuu, täällä on kolmenkymmenen vuoden päästä arvioiden mukaan puoli miljoonaa lisänatiivia kera ilmastopakolaisten. Niin hyvä tänne on tulla.Vielä toistaiseksi naapurissamme on Lystikukkulaksi kutsuttu metsikköpläntti, josta muutama vuosi sitten löydettiin uusi kärpäslaji. Laji on lentokyvytön ja punasilmäinen luonnonihme, jonka ansiosta kukkulamme säästyi siirtolapuutarhan laajennusaikeilta. En ole vielä löytänyt kärpästä, mutta etsimme sitten yhdessä. Meiltä ei täällä tekeminen lopu.Pakila on hyvin hoidettu asuinalue. Tähän tarvitaan välttämättä lehtipuhaltimia. Niiden pauhu viestittää ahkeruuden ylintä hyvettä stadionien päähän. Myös ruohonleikkaus on suosittua ja välttämätöntä Pakilan juhliessa 600-vuotissyntymäpäiviään. Poikani, tervetuloa!