Vakiintunut voi olla jo parikymppisenä keski-ikäinen

2010-luvun nuori aikuinen ei vakiinnu millään tavalla – ajan kuvaan kuuluu alituinen kiire, pätkätyöt ja irtosuhteet. Säännöllisiä rutiineja kavahdetaan ja sitoutumista mihinkään yritetään välttää kaikin mahdollisin keinoin.Mitä kuuluu vähemmistölle? Kaksikymppisille pariskunnille, jotka menevät kymppiuutisten jälkeen nukkumaan ja viettävät viikonloppunsa tanssilattioiden sijaan parisuhdeillallisilla?Arkirutiinit erottavat meitä. Ihminen, joka kertoo menevänsä päivän päätteeksi kotiin tekemään ruokaa ja katsomaan telkkaria, voi vielä olla lähes kuka vaan. Hän, jota odottaa kotona kumppani ja lemmikkieläin, on jo aika vanha. Jos harrastuksiin kuuluu vielä jonkin sortin jumppa tai lenkkeily, on ikää pakko olla jo vähintään 35. Eihän kukaan muu elä niin tylsää ja tavallista elämää – vai elääkö? Onko väärin nauttia elämän säännöllisyydestä jo aikaisemmin?Kun päivän kohokohta on kotiin pääseminen ja toisen puoliskon kanssa kaupassa käyminen, on olo etuoikeutettu. Miten ihanaa onkaan nauttia näin pienistä asioista! Lentolippujen ostaminen ensi kesän reissua varten rauhoittaa melkein yhtä paljon kuin lauseen alku “sit kun meillä joskus on lapsia…”Kun löytää maailman isoimman asian, rakkauden, tuntuu ettei tarvitse enää mitään muuta. Koti ja kainalo = kaikki.Katuuko keski-ikäinen kaksikymppinen myöhemmin sitä, ettei viettänyt rietasta elämää silloin, kun se oli sosiaalisesti hyväksyttävää? Ei varmaankaan, sillä tärkeintä on kuitenkin elää hetkessä niin kuin parhaimmalta tuntuu. Voi tietenkin olla, että katumus iskee keski-iän kriisin koittaessa.Mutta ei huolta, sillä siihen on onneksi vielä 20 vuotta aikaa. Nautitaan nyt, kun siihen on aihetta!