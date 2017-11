Kolumnit

Kotiin jäävä isä on tuulisella paikalla kehityksen etujoukoissa

Ovatko isä ja äiti vanhempina tasavertaisia? Eikö näin pitäisi ainakin olla? Silti ajankäyttötutkimusten mukaan isien osuus kotitöistä ja lastenhoidosta on varsin pieni. Osin tämä selittyy sillä, että vanhempainvapaalla lasta hoitaa lähes poikkeuksetta äiti, osin muilla syillä.Liian usein tuntuu, että äiti nähdään ensisijaisena huoltajana ja isä typistyy vähättelevästi lähinnä äidin apulaiseksi. Jos vanhemmat eroavat, lapset viettävät tyypillisesti enemmän aikaa äidin kuin isän luona, eikä sitä taida kukaan kummastella.Kotiin lasten kanssa jäävä mies on yhä harvinainen tapaus. Sankari hän on minusta siksi, että on tuulisella paikalla kehityksen etujoukoissa ja että lasten hoitaminen on ylipäätään merkittävää työtä. Ei siksi, että tulisi yllätyksenä, että mieskin pärjää.Mies ei nykypäivänäkään yleensä voi olla raskaana, synnyttää eikä imettää, mutta muuten en hevillä keksi, mihin isä ei kykenisi lähtökohtaisesti ihan yhtä lailla kuin äiti. Siksi vastakkainasettelu ärsyttää.Toki monissa perheissä vastuu ja arvostus jakautuvat tasaisesti, ja toisissa taas ollaan tyytyväisiä perinteiseen työnjakoon. Jotkut taas eivät ehkä tule edes ajatelleeksi, että toisinkin voisi olla. Sukupuolistereotypiat vaikuttavat edelleen. Työelämä ei jousta tarpeeksi, ja yhteiskunta ja yleiset asenteet muuttuvat muutenkin hitaasti tasavertaista vanhemmuutta aidosti tukevaksi. Neuvolassa isät on alettu ottaa paremmin huomioon vasta viime vuosina.Siinä vaiheessa, kun eronneen pariskunnan äiti etävanhempana ja isä lähivanhempana eivät enää herätä kummastelua, on taas astuttu askel eteenpäin. Ei vain vanhempien välisessä tasa-arvossa, vaan tasa-arvossa ylipäätään.