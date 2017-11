Kolumnit

Somekuplien Suomi tarvitsee poliittista satiiria enemmän kuin koskaan

Huomisiltana yhdeksältä minä suren ja ikävöin. Noin viikon uutisia ei enää tule. TV:n paras ohjelma loppui, koska juontaja Jukka Lindström muuttaa ulkomaille.Lindström kumppaneineen onnistui siinä, minkä ei pitänyt olla mahdollista Suomessa. He kehittivät poliittisen satiirin, joka oli ihan älyttömän hauska. Huumorin repiminen politiikasta ja poliitikoista on toki helppoa, mutta NVU teki sen tyylillä. Ohjelma sortui hyvin harvoin halpaan pilkkaan. Se analysoi ja taustoitti maailmaa päivän möläytysten takaa niin, että koko ajan nauratti.NVU:n tekeminen oli kuulemma rankkaa, koska työryhmä ei tyytynyt ”ihan hyvään”. Jos jutut eivät olleet tarpeeksi teräviä, niitä kirjoitettiin uudestaan lähes hulluuteen asti.Tietenkin Noin viikon uutisissa oli puutteensa. Se olisi voinut olla vielä analyyttisempi ja vielä hauskempi. Silti ohjelma on koko maamme kannalta tärkeä. Se on vastaus jokaiseen ”ei se onnistu Suomessa” -puheenvuoroon. Kyllä Suomessa voi onnistua ihan mikä tahansa, koska Noin viikon uutisetkin onnistui. Hyville tekijöille pitää vain antaa tilaa, suunta ja tarpeeksi resursseja. Alustaksi tarvitaan skene.Suomen menestys peliteollisuudessa perustuu startup-skeneen ja Noin viikon uutiset mahdollisti standup-skene. Peligurut kehittyivät Commodore 64:n ja Nintendon ääressä, poliittisen satiirin mestarit hämyisten baarien lavoilla. Skenen luominen on vaikeaa, koska siihen liittyy niin paljon sattumaa, mutta kun skene on syntynyt, se täytyy osata hyödyntää.Somekuplien Suomi tarvitsee vastuunsa tuntevaa poliittista satiiria enemmän kuin koskaan. Jos yhteiskunnan kahtia jakautumista halutaan hidastaa, uutisten ja eri agitaattoreiden möläytysten taustoittaminen on välttämätöntä. Hyvät mediapomot, kun standup-skene on todistanut kykynsä, valjastakaa se kunnolla tähän tehtävään.