Kolumnit

Sankaripuistossa maailma asettuu aina mittasuhteisiin

Kivenheiton päässä kotitalostani on pienen pieni keidas. Luulenpa, että havupuiden varjossa korkeiden kallioiden sylissä lepäävä Etelä-Haagan Sankaripuisto on monelle haagalaisellekin tuntematon paikka. Välillä tekisi mieleni kysyä Sankaritietä asemalle tai ostoksille kiiruhtavilta ohikulkijoilta: ”Tiedätkö sinä mikä rauha tuon puiston sisään kätkeytyykään?”Itselläni on tullut tavaksi poiketa Sankaripuistoon lähes viikoittain. Kattojen ylle nousevat kalliot ovat vaikuttava paikka ja etenkään kesäaikaan ei tarvitse mennä merta edemmäs piknikille. Kallion laelta näkee kauas ja siellä maailma aina asettuu mittasuhteisiin.Sankaritien puolelta johtaa kiviportaat puiston toiselle mansikkapaikalleni. Ensimmäinen kesäni Etelä-Haagassa oli helteinen ja otin tavakseni ostaa jäätelön lähikaupasta ja nauttia sen portaiden yläpäässä varjoisalla penkillä puiden siimeksessä. Tapa on jatkunut jo monta vuotta, vaikka helteitä ei olisikaan. Seuralaiseni on aina sama, Pioneeri nimeltään. Tämä herooinen pronssista tehty herra kunnioittaa läsnäolollaan paitsi jäätelönsyöntiäni myös talvi- ja jatkosodassa menehtyneitä oman kylän poikia, jotka ovat saaneet leposijansa puistossa.Vuosien saatossa puiston 41 sankarihautaa nimilaattoineen ovat tulleet hyvin tutuiksi. Onpa tullut monesti mietittyä minkälaisia poikia näiden nimien takana oli ja missä heidän elämänsä päättyi. Nyt tiedän senkin. Juuri avattuun Sotasampo.fi -portaaliin on koottu tiedot kaikista Suomen sankarihautausmaille haudatuista 95 000 vainajasta, siis myös näistä vuosien varrella itselleni tutuiksi tulleista nimistä.Levätkää siis rauhassa edelleen, te kivityömiehet, opiskelijat, satulasepät, pastorit, maalarit ja muut Haagan kauppalan sankarit. Kiitos teidän, saan itse nauttia jäätelökesistä. Puiden siimeksessä, kallion laella. Kaikessa rauhassa.