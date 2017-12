Kolumnit

Suomi on hyvä maa, ellei peräti paras

Miltä tuntuisi matkalle lähtiessä odottaa junaa, josta ei voi koskaan olla varma, saapuuko se asemalle lainkaan? Ja jos juna sitten saapuisi, saisit pian liikkeelle lähdön jälkeen taas kerran havahtua siihen, että juna pysähtyykin pikkuasemalle ja kovaäänisistä kehotetaan poistumaan junasta. Jolloin kaikki matkustajat katsoisivat toisiaan, huokaisisivat ja nousisivat ylös. Jäädäkseen laiturille odottamaan – ehkä seuraavaa junaa, tai mahdollisesti bussia. Miltähän se tuntuisi?Hollantilaiset tietävät. Edellä kuvattu on tavallista arkea hollantilaisessa junaliikenteessä, ainakin jos omista ja lähipiirin kokemuksista kuluneelta syksyltä voi jotain päätellä. Se, että tulppaanimaan junat kulkevat aikataulun mukaisesti, ilman keskeytyksiä, peruutuksia ja myöhästymisiä, on kattavan otantamme perusteella epätodennäköisempää kuin se, että kaikki menee suunnitellusti. Paljon parjattu VR on Hollannin NS:ään verrattuna täsmällisempi kuin sveitsiläiskello.Silti me suomalaiset rakastamme valittaa. Erityisesti asioista, jotka mielestämme ovat erityisen huonosti nimenomaan Suomessa, kuten nyt vaikka tuo VR. Ja eri surkeuksiin syynä on milloin hallitus, milloin perisuomalainen kansanluonne, milloin ihan vain kakkamainen sää. 20 vuoden jälkeen Australiasta Suomeen palannut ystäväni ei lakkaa ihmettelemästä ilmiötä. Hän näkee paluumuuttajana etupäässä asioita, mistä tulisi olla ylpeä, kuten koulutus, sosiaaliturva, innovatiivinen asenneilmasto, kyky ajatella isosti… ja tv:n ajankohtaisohjelmat. Ei muualla kuulemma vaan.Edes ilmastomme ei saa muualta tulleita synkkyyteen. Kun aikoinaan kysyin Singaporesta muuttaneilta tuttavalapsilta parasta asiaa Suomessa, kaikki vastasivat yhteen ääneen: ”Sää!” Oli marraskuu.Hieno maa tämä Suomi. Ihan tarpeeksi hyvä, ellei täydellinen. Myös marraskuussa.